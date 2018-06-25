Як виростити манго вдома? Багато хто вважає це завдання нездійсненним. Всього кілька простих порад – і цей соковитий тропічний фрукт стане окрасою вашого будинку. Читайте, як виростити манго в домашніх умовах.

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Найкраще вирощувати манго з паростків, які можна купити в спеціальному магазині. Однак виростити це дерево з кісточки також цілком реально. Читайте покрокову інструкцію, як виростити манго в домашніх умовах.

Як виростити манго з кісточки: покрокова інструкція

Кісточку потрібно садити одразу, щойно ви витягли її з плоду. Обов’язково вибирайте стигле манго. У стиглого фрукта кісточка дуже легко відділяється від м’якоті. Кісточку помити, потім за допомогою гострого ножа видалити залишки м’якоті. Підготовлену кісточку потрібно акуратно розколоти, щоб прискорити процес проростання. Якщо кісточка розкололася без проблем, приберіть шкаралупу, при цьому акуратно дістаньте внутрішню частину, яка дуже схожа на квасолину. Після цього її потрібно обробити фунгіцидами — засобами, які захищають зародок від розвитку грибка та шкідливих спор. У разі якщо всередині буде кілька зародків, виберіть один, найбільш зелений та рівний — у нього шансів прорости більше, ніж в інших. Якщо кісточку розколоти дуже важко, не старайтеся, щоб не пошкодити її нутро. Покладіть її в прозору ємність з водою кімнатної температури. Поставте в найосвітленіше місце на підвіконні. Кісточка повинна пролежати там кілька тижнів. Не забувайте кожні кілька днів міняти воду, інакше вона закисне. Виберіть відповідний горщик. Оскільки в природі висота манго досягає 10–15 м, потрібно одразу вибирати об’ємний горщик. В цьому випадку пересаджувати рослину, а значить, травмувати кореневу систему, ви будете менше. Обов’язково зробіть хороший дренаж на дні. Для цього вам знадобляться спеціальні гранули або дрібний щебінь. Дренажний шар здатний запобігти застою рідини в ґрунті, що рятує рослину від появи гнилі на коренях. Для посадки підійде купований універсальний ґрунт з нейтральною кислотністю. Посадити кісточку можна двома способами: розмістити боком — якщо ви точно знаєте, де верхня, а де нижня частина; розмістити горизонтально — якщо вже є маленький паросток. Повністю засипати кісточку ґрунтом не варто. Її четверта частина повинна підніматися над ґрунтом. Після посадки ґрунт необхідно добре полити. Якщо він осяде, потрібно досипати до необхідного рівня. Для створення максимально сприятливих умов для проростання потрібно горщик з кісточкою накрити прозорим склом, плівкою або ½ частиною пляшки з пластику. Не забувайте перевіряти манго. Для цього раз в 2–3 дні піднімайте край накриття. Так вам удасться уникнути загнивання кісточки. Рослині потрібно максимум світла, тому виберіть найсвітліше вікно. Коли манго почне рости, приберіть накриття з горщика. Взимку рекомендовано додаткове світло. Це можна здійснити за допомогою люмінесцентних ламп. Цвітіння та плодоношення є тільки у прищеплених рослин. Тому, коли деревце зміцніє, зробіть йому щеплення від родючого манго.

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