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Телеканал СТБ / Як проводять літо зірки телеканалу СТБ

Як проводять літо зірки телеканалу СТБ

Телеканал СТБ

Найтеплішу пору року по праву прийнято вважати ідеальним часом для відпустки та розваг. Але як проводять літо зірки телеканалу СТБ? З’ясувати це не так вже й складно, потрібно лише поглянути на їхні сторінки в соцмережах. Так, Ектор Хіменес-Браво відвідав Лісабон, де готував барбекю згідно з місцевими традиціями, ведуча проекту «Все буде добре» Надія Матвєєва відпочиває в Австрії, а Павло Костіцин тільки повернувся з невеликого євротуру, під час якого відвідав Португалію та Італію. Однак далеко не всі насолоджуються відпочинком, наприклад, В’ячеслав і Марина Узелкові старанно трудяться на зйомках нового сезону «Зважені та щасливі», а Олег Винник, збираючи цілі стадіони, продовжує підкорювати серця шанувальників. Як проводять літо зірки телеканалу СТБ – дивіться в нашій фотодобірці.

  “Дух формирует материю” – написано на обратной стороне этого памятника в Бадене, неподалеку от Вены (листайте и увидите). Согласиться с этим, значит признать свою ответственность за происходящее в жизни. За проблемы и за радости! Казалось бы, нет ничего проще, чем принять, что хорошее (с моей точки зрения) происходит благодаря моим стараниям и возможностям. Так нет же))) Я чаще признаю, что сама виновата в собственных неудачах, а вот если что-то приятное происходит, то повезло, и надо же, какой сюрприз! Если в Вашей голове царит такой же “порядок”, давайте вместе учиться признавать свою ответственность за радости и достижения! Молодцы и умнички, это о нас с вами Обнимаю и желаю прекрасного дня!❤ Да, еще! Появилась кнопка #igtv, это канал для видео продолжительнее, чем сторис. Жмите, смотрите Пока проблемы с загрузкой видео, но дальше будет больше и иртереснее #behappy #отдых #baden #баден #хорошийдень #summer #лето   Публикация от Nadezhda Matveeva (@nadezhda_vsebudedobre)

Вечный город! Я бывал в нём не раз и в разные времена года. Даже когда в декабре его на половину заливает море, и ты в полной мере ощущаешь себя героем новеллы Томаса Манна… Но никогда меня не покидает чувства восторга, трепета и любви, которые вызывает во мне Венеция!❤️ Она как герой некой антиутопии намекает нам, что вечен Дух, а мы тут – гости… #вечныйгород #venezia #travelblogger #travel #dieinvenice Публикация от Павел КОСТИЦЫН/Pavlo KOSTYTSYN (@pavelkostytsyn)

  Наш маленький тренер-командир вернулся. Оливия : “Мамочка, а где предыдущие участники?” Я : “Ну ты же помнишь, что каждый из них похудел и вернулся домой.” Оливия : “О Боже мама, снова новые люди, всех нужно запомнить, а ещё сложнее пока их всему научишь️‍♀️‍♂️‍♀️, столько времени для этого необходимо потратить. И потом они снова уйдут?” Я :” Конечно уйдут, но только после того, как добьются хороших результатов. Достигнут цели. Осуществлят свою мечту. ” Оливия : ” Так мама, стоп✋. Давай пока не будем спешить. Пошли тренировать вместе.” #стб #маринаузелкова #тренер #мысливслух #дети #тренировка #зваженiтащасливi #зож #похудение #stb #stbua #uzelkova #sport #coach #fat #thebiggestloser   Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina)

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  Люблю танцевать у моря!Хотите со мной?   Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza)

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