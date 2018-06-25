Найтеплішу пору року по праву прийнято вважати ідеальним часом для відпустки та розваг. Але як проводять літо зірки телеканалу СТБ? З’ясувати це не так вже й складно, потрібно лише поглянути на їхні сторінки в соцмережах. Так, Ектор Хіменес-Браво відвідав Лісабон, де готував барбекю згідно з місцевими традиціями, ведуча проекту «Все буде добре» Надія Матвєєва відпочиває в Австрії, а Павло Костіцин тільки повернувся з невеликого євротуру, під час якого відвідав Португалію та Італію. Однак далеко не всі насолоджуються відпочинком, наприклад, В’ячеслав і Марина Узелкові старанно трудяться на зйомках нового сезону «Зважені та щасливі», а Олег Винник, збираючи цілі стадіони, продовжує підкорювати серця шанувальників. Як проводять літо зірки телеканалу СТБ – дивіться в нашій фотодобірці.
Вена в 6 утра прекрасна! Тихая, спокойная, с характером, никуда не спешащая… Ни одного туриста и только город и ты.. ❤️☀️ Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)
“Дух формирует материю” – написано на обратной стороне этого памятника в Бадене, неподалеку от Вены (листайте и увидите). Согласиться с этим, значит признать свою ответственность за происходящее в жизни. За проблемы и за радости! Казалось бы, нет ничего проще, чем принять, что хорошее (с моей точки зрения) происходит благодаря моим стараниям и возможностям. Так нет же))) Я чаще признаю, что сама виновата в собственных неудачах, а вот если что-то приятное происходит, то повезло, и надо же, какой сюрприз! Если в Вашей голове царит такой же “порядок”, давайте вместе учиться признавать свою ответственность за радости и достижения! Молодцы и умнички, это о нас с вами Обнимаю и желаю прекрасного дня!❤ Да, еще! Появилась кнопка #igtv, это канал для видео продолжительнее, чем сторис. Жмите, смотрите Пока проблемы с загрузкой видео, но дальше будет больше и иртереснее #behappy #отдых #baden #баден #хорошийдень #summer #лето Публикация от Nadezhda Matveeva (@nadezhda_vsebudedobre)
Вечный город! Я бывал в нём не раз и в разные времена года. Даже когда в декабре его на половину заливает море, и ты в полной мере ощущаешь себя героем новеллы Томаса Манна… Но никогда меня не покидает чувства восторга, трепета и любви, которые вызывает во мне Венеция!❤️ Она как герой некой антиутопии намекает нам, что вечен Дух, а мы тут – гости… #вечныйгород #venezia #travelblogger #travel #dieinvenice Публикация от Павел КОСТИЦЫН/Pavlo KOSTYTSYN (@pavelkostytsyn)
Наш маленький тренер-командир вернулся. Оливия : “Мамочка, а где предыдущие участники?” Я : “Ну ты же помнишь, что каждый из них похудел и вернулся домой.” Оливия : “О Боже мама, снова новые люди, всех нужно запомнить, а ещё сложнее пока их всему научишь️♀️♂️♀️, столько времени для этого необходимо потратить. И потом они снова уйдут?” Я :” Конечно уйдут, но только после того, как добьются хороших результатов. Достигнут цели. Осуществлят свою мечту. ” Оливия : ” Так мама, стоп✋. Давай пока не будем спешить. Пошли тренировать вместе.” #стб #маринаузелкова #тренер #мысливслух #дети #тренировка #зваженiтащасливi #зож #похудение #stb #stbua #uzelkova #sport #coach #fat #thebiggestloser Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina)
Чим більше викладаєшся на тренуванні – тим більше позитивних емоцій отримуєш після нього. Спорт – простий, всім доступний і реально дієвий рецепт щастя якщо згодні – ставте лайк! А ще краще – зробіть 10 бьорпі! • • #мирославаульяніна_тренування #мирославаульяніна #healthylifestyle #sportgirl #fitnessgirl #зваженітащасливі Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina)
У Полтаві завжди дуже душевно #олегвинник #туртивкурсі #полтава #тур2018 Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)
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Люблю танцевать у моря!Хотите со мной? Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza)
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