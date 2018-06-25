Найтеплішу пору року по праву прийнято вважати ідеальним часом для відпустки та розваг. Але як проводять літо зірки телеканалу СТБ? З’ясувати це не так вже й складно, потрібно лише поглянути на їхні сторінки в соцмережах. Так, Ектор Хіменес-Браво відвідав Лісабон, де готував барбекю згідно з місцевими традиціями, ведуча проекту «Все буде добре» Надія Матвєєва відпочиває в Австрії, а Павло Костіцин тільки повернувся з невеликого євротуру, під час якого відвідав Португалію та Італію. Однак далеко не всі насолоджуються відпочинком, наприклад, В’ячеслав і Марина Узелкові старанно трудяться на зйомках нового сезону «Зважені та щасливі», а Олег Винник, збираючи цілі стадіони, продовжує підкорювати серця шанувальників. Як проводять літо зірки телеканалу СТБ – дивіться в нашій фотодобірці.

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