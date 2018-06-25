З 21 по 24 червня в Києві на НСК «Олімпійський» проходив фестиваль BELIVE 2018. За 4 дні тут виступили дійсно легендарні артисти: Jamiroquai, Everything Everything, HURTS, HONNE, Parov Stelar band і багато інших.
Хоч 2-й і 3-й дні були дощовими, це зовсім не завадило артистам і відвідувачам відчути всю атмосферу події. Про це хотілося б розповісти більше.
По-перше, всі хедлайнери відзначили високий рівень організації фестивалю і висловили бажання повернутися. Jamiroquai та HURTS опублікували щасливі пости в Instagram, подякувавши київській публіці за енергетику.
«Гарний Київ! Сьогодні ввечері ми будемо хедлайнерами BELIVE на «Олімпійському» стадіоні. Це буде грандіозно!» – обіцяли HURTS і повністю підтвердили свої слова 22-го червня на Main Stage.
«BELIVE festival, дякую за чудовий вечір!» – говорить Джей Кей зі сцени, дублюючи в Instagram.
По-друге, фестиваль відвідало багато зірок українського шоу-бізнесу. Серед відвідувачів були помічені Jamala, Наталія Могилевська, Коля Серьга та інші.
«Я фанат фестивалів, це помітно за моїм Інстаграмом та Фейсбуком. Дуже рада, що в Києві з’явився BELIVE. Дякую за чудових артистів, особливо за Jamiroquai, я його просто обожнюю. Ще я дуже чекала Honne. Ми з ними давні інтернет-приятелі. Років 5 тому, коли у них було тільки 100 підписників, я їх помітила, і ми почали листуватися і обмінюватися музикою. Навіть думали записати спільну пісню. Було неймовірно приємно побачити їх на головній сцені», – поділилася відчуттями від фестивалю Jamala.
По-третє, соцмережі BELIVE просто розриває від коментарів і подяки за гарну велику сцену і якісний звук. Така за масштабами сцена вперше встановлена на «Олімпійському». Її довжина становила 60 метрів, вся поверхня покрита екранами, що дає можливість дивитися концерт комфортно з будь-якої точки локації. А звук встановлений з повторювачами, що дозволяє прибрати відлуння і дати ту чіткість, яку ми чули.
Крім музики, гостям найбільше сподобалася зона стендапа, що отримала повне завантаження всі дні, дитяча і, звичайно ж, вулична їжа.
Найпопулярнішим днем стало 24 червня, День молоді. Вхід цього дня коштував лише 100 грн, а гроші з продажів надіслано у фонд «Таблеточки» на лікування дітей. Гості слухали 3 хедлайнерів: Constantine, Mozgi і «Время и Стекло».
«Нам так сподобалося радувати людей, ми отримали просто колосальну кількість позитивних коментарів. Тому у нас практично немає вибору – плануємо наступний рік і починаємо над ним роботу вже з понеділка», – діляться організатори фестивалю Роман Тугашев і Влад Полонський.