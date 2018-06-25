З 21 по 24 червня в Києві на НСК «Олімпійський» проходив фестиваль BELIVE 2018. За 4 дні тут виступили дійсно легендарні артисти: Jamiroquai, Everything Everything, HURTS, HONNE, Parov Stelar band і багато інших.

Хоч 2-й і 3-й дні були дощовими, це зовсім не завадило артистам і відвідувачам відчути всю атмосферу події. Про це хотілося б розповісти більше.

По-перше, всі хедлайнери відзначили високий рівень організації фестивалю і висловили бажання повернутися. Jamiroquai та HURTS опублікували щасливі пости в Instagram, подякувавши київській публіці за енергетику.

«Гарний Київ! Сьогодні ввечері ми будемо хедлайнерами BELIVE на «Олімпійському» стадіоні. Це буде грандіозно!» – обіцяли HURTS і повністю підтвердили свої слова 22-го червня на Main Stage.

«BELIVE festival, дякую за чудовий вечір!» – говорить Джей Кей зі сцени, дублюючи в Instagram.

По-друге, фестиваль відвідало багато зірок українського шоу-бізнесу. Серед відвідувачів були помічені Jamala, Наталія Могилевська, Коля Серьга та інші.

«Я фанат фестивалів, це помітно за моїм Інстаграмом та Фейсбуком. Дуже рада, що в Києві з’явився BELIVE. Дякую за чудових артистів, особливо за Jamiroquai, я його просто обожнюю. Ще я дуже чекала Honne. Ми з ними давні інтернет-приятелі. Років 5 тому, коли у них було тільки 100 підписників, я їх помітила, і ми почали листуватися і обмінюватися музикою. Навіть думали записати спільну пісню. Було неймовірно приємно побачити їх на головній сцені», – поділилася відчуттями від фестивалю Jamala.

По-третє, соцмережі BELIVE просто розриває від коментарів і подяки за гарну велику сцену і якісний звук. Така за масштабами сцена вперше встановлена ​​на «Олімпійському». Її довжина становила 60 метрів, вся поверхня покрита екранами, що дає можливість дивитися концерт комфортно з будь-якої точки локації. А звук встановлений з повторювачами, що дозволяє прибрати відлуння і дати ту чіткість, яку ми чули.

Крім музики, гостям найбільше сподобалася зона стендапа, що отримала повне завантаження всі дні, дитяча і, звичайно ж, вулична їжа.

Найпопулярнішим днем ​​стало 24 червня, День молоді. Вхід цього дня коштував лише 100 грн, а гроші з продажів надіслано у фонд «Таблеточки» на лікування дітей. Гості слухали 3 хедлайнерів: Constantine, Mozgi і «Время и Стекло».

«Нам так сподобалося радувати людей, ми отримали просто колосальну кількість позитивних коментарів. Тому у нас практично немає вибору – плануємо наступний рік і починаємо над ним роботу вже з понеділка», – діляться організатори фестивалю Роман Тугашев і Влад Полонський.

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