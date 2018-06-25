Цей тиждень буде дуже колоритним та насиченим майже для всіх знаків зодіаку. Детальніше про прогнози для знаків зодіаку на тиждень з 25 червня по 1 липня 2018 року читайте в нашому гороскопі.

Овен

До кінця тижня вам належить завершити всі свої справи. Якщо ви не виконаєте дані обіцянки, то швидко втратите свій авторитет, воно вам треба? У коханні також потрібно бути відповідальним.

Телець

Готуйтеся до новизни та драйву. Вас потягне на пригоди, з’являться нові проекти. Цей тиждень хороший для відпустки.

Близнюки

Тиждень пройде активно та дуже швидко. Вас чекають нові знайомства та подорожі. Але і витрати також будуть великі: ремонт, купівля нерухомості.

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Рак

Вас чекає успіх у всьому. Плануйте свої справи та виконуйте роботу. Вам у всьому щаститиме. Не відмовляйте собі в задоволенні витрачати гроші на свої потреби.

Лев

Настав час подумати про своє здоров’я. Займіться спортом і підлікуєте свої хронічні захворювання. На роботі у вас з’явиться новий проект, який принесе вам чудові перспективи.

Діва

Цей тиждень буде досить складним і дуже насиченим, але вам вистачить сил розібратися з усіма справами. Контролюйте свої емоції, що б не сталося, і у вас все налагодиться.

Терези

На цьому тижні вас чекає чимало приємних новин від рідних і близьких. Ймовірні витрати на непередбачувані покупки.

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Скорпіон

Ви опинитеся у вирі бурхливих емоцій. Влаштуйте романтичну вечерю, щоб налагодити стосунки з партнером. В кінці тижня можете претендувати на підвищення.

Стрілець

Не втрачайте можливостей, які надаватиме вам доля. Є шанс просунутися по кар’єрі. У коханні все буде добре.

Козеріг

На цьому тижні сміливо займайтеся благоустроєм свого будинку та дачі. Самотні Козероги можуть зустріти свою долю, а сімейним краще спланувати спільне проведення часу.

Водолій

На початку тижня на вас навалитися багато справ, що вимагають чимало сил. Не допускайте конфліктів, шукайте мирні вирішення питань.

Риби

Шукайте баланс між роботою і домом, тоді всі негаразди вас обійдуть стороною. Якщо проявите неуважність і лінь, можете втратити роботу або нарватися на неприємності.

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