«ЕксперименТИ» розкажуть про депресію підлітків у 8 випуску

26.06.2018 «ЕксперименТИ» покажуть фінальний 8 випуск, який стане найвідвертішим за весь сезон. Ми дізнаємося, як розпізнати депресію у дорослих та дітей. Як стати щасливим і чи можна взагалі купити щастя за гроші? Дивіться вже цього вівторка о 20:00 на телеканалі СТБ.

Щоб стати по-справжньому щасливими, нашим дітям потрібно зовсім небагато — наприклад, отримати бажану іграшку. Але як вони вчинять, коли будуть тримати заповітну мрію в руках? Чи зможуть діти відмовитися від своїх подарунків, щоб здійснити мрію мами? Дізнаємося вже завтра о 20:00 у 8 випуску проекту «ЕксперименТИ».

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«ЕксперименТИ» у 8 випуску з’ясують, що з 17 звичайних підлітків 15 відчувають себе абсолютно самотніми. А сімох дітей взагалі слід лікувати від депресії. Яке рішення приймете ви — і далі вдавати, що нічого не відбувається, чи допомогти своїм дітям впоратися з психологічними проблемами? Вирішуйте разом з проектом «ЕксперименТИ» 26 червня о 20:00 на СТБ.

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