День молоді – національне свято молодих людей, яке щороку відзначається в останню неділю червня і 2018 року припадає на 24 число. Про історію свята, а також деякі його традиції – в матеріалі.

Історія святкування Дня молоді бере свій початок з 1994 року. 24 роки тому, 22 червня тодішній президент Леонід Кравчук видав указ про встановлення свята в Україні.

Цього дня по всій країні проходять святкові заходи, організовані завдяки підтримці влади. Дійовими особами свята виступає молодь.

На сьогоднішній день у країні існує понад тисячу молодіжних організацій, які фінансуються державою. Традиційно у День молоді в Україні прийнято заохочувати і нагороджувати успіхи найталановитішої молоді в різних професійних галузях. Щороку Кабмін вручає з цього приводу 60 премій. Все це спрямовано на розвиток молоді, яка є майбутнім країни.

Слід зазначити, що молоддю вважаються люди віком 18–35 років, чисельність яких, згідно зі статистикою, в Україні становить понад 22% від загальної кількості жителів. Однак, згідно з офіційними нормами Всесвітньої організації здоров’я, під цю категорію потрапляють люди до 44 років.

До слова, Всесвітній день молоді відзначається щороку 10 листопада.

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