Сьогодні, в останню неділю червня, українці традиційно відзначають День молоді. Ми вже розповідали історію, а також традиції цього свята! І хоча цього дня у всіх містах України пройде безліч різних заходів, питання «куди ж піти?» може застати зненацька у найневідповідніший момент. Для того, щоб цього не сталося, редакція сайту STB.UA зробила свою добірку заходів! Куди піти, які фестивалі, виставки або концерти сьогодні варто відвідати в Києві – читайте в матеріалі.

Фестиваль «Youthday`18 »

Парк імені Тараса Шевченка

24 червня з 11:00 до 22:00

Вхід вільний

На День молоді в парку працюватиме 22 локації з різними активностями. Гості фестивалю зможуть відвідати пізнавальні лекції та взяти участь у спортивних змаганнях, таких як «Битва міст», конкурс танцювальних стилів «HOT FUNKY», а також різні ігрові зони. Окрім того, на заході буде локація під назвою «Шлюб за добу», на якій будуть приймати документи для реєстрації шлюбу того ж дня. Відвідувачів також чекатимуть концерти, майстер-класи та багато іншого!

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Благодійний забіг із собаками

Парк «Муромець»

24 червня з 8:00 до 13:30 (старт забігу – 9:15)

Вхід вільний

На День молоді в київському парку «Муромець» відбудеться третій благодійний забіг із собаками.

Згідно з інформацією, яку повідомили організатори – фонд допомоги безпритульним тваринам «Happy Paw», – цього року учасники зможуть подолати зі своїми вихованцями дистанції в 1 або 3 км. Крім того, будуть також дві дистанції для охочих пробігтися без собак! 500-метровий забіг для дітей, а також класичний, на 5 км для дорослих. Переможці та призери на кожній з дистанцій отримають приємні подарунки від партнерів.

Також під час заходу планується реєстрація рекорду України. Так кожен, хто візьме участь в «Наймасовішому забігу із собаками», стане частиною історії.

Фестиваль «BELIVE »

НСК «Олімпійський»

24 червня 12:00

Вартість квитка: 100 грн

В останній день популярного фестивалю «BELIVE» квитки можна буде купити всього за 100 грн. Всі виручені гроші від їх продажу буде перераховано благодійному фонду «Tabletochki». Якщо ви досі не знаєте, куди піти на День молоді 2018 у Києві, – йдіть на НСК «Олімпійський». Адже ви будете не тільки відпочивати, але й допомагати!

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Благодійний « Кураж Базар »

Арт-завод «Платформа»

23–24 червня 11:00–23: 00

Вартість: 150 грн

Організований у стилі хіпі захід буде направлено на збір коштів, які відправлять на створення інклюзивного дитячого табору. На барахолці можна буде придбати вбрання в стилі бохо, різні фенечки, хустки, браслети та іншу хіпі-атрибутику. А зірковими гостями благодійного «Кураж Базару» стануть Sunsay та дует The Shu (Дмитро і Лев Шурови).

Фестиваль «Pyro Summer Fest »

Парк Перемоги

24 травня 15:00

Вхід вільний

У парку Перемоги спеціально до Дня молоді у 2018 році приурочений видовищний фестиваль «Pyro Summer Fest». І хоча початок заходу заплановано на 15:00, яскраве вогняне шоу від «PyroCast» розпочнеться о 18:00. Відвідувачів розважатимуть справжніми піротехнічними трюками. Не пропустіть!

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