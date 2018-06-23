Як приготувати банановий сорбет? Саме цей десерт найкраще допоможе охолодитися в літню спеку. Приготований зі стиглих, солодких бананів, освіжаючої м’яти і лимона такий десерт точно буде вам до смаку. Плюс – в нашому десерті немає цукру, а значить, і немає зайвих калорій! Читайте покроковий рецепт бананового сорбета в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

4 банани

0,5 лимона

50 г води

кілька гілочок свіжої м’яти

Спосіб приготування:

Банани очистити від шкірки і нарізати кружечками. Перебити банани блендером, додати воду, листочки м’яти і порізану шматочками половинку лимона. Перебити до однорідності. Перелити масу в контейнер. Поставити в морозилку на 1 годину, дістати, перемішати і повернути заморожувати. Повторюємо процедуру 4–5 разів і ставимо в морозилку на ніч.

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