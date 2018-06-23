Стиль бохо – це багатошарові спідниці, струменисті тканини, сарафани, незвичайні поєднання хутра та мережива, льону і вовни, яскраві, але водночас натуральні відтінки й аксесуари хенд-мейд. Якщо ви не плануєте повністю міняти гардероб, але хочете додати до свого повсякденного образу родзинку в дусі бохо-шик, почніть із пов’язки на голову з шарфа або хустки. Це майже невід’ємний атрибут стилю, що поєднав культові тренди Америки 60–70-х – хіпі, вінтаж та етнічні мотиви. Як носити пов’язку на голову в стилі бохо? Практичні поради та натхнення шукайте в нашому матеріалі!

Які бувають пов’язки на голову?

Якщо взимку шанувальники богемних трендів віддавали перевагу шарфам-хомутам крупної в’язки і в’язаним шалям, то в теплу пору року вибір набагато ширший. Пов’язка на голову може бути з легкого шарфа або хустки в їх найрізноманітніших варіаціях. Серед них:

велика шаль з флористичним візерунком;

тонкий шифоновий шарф;

шовковий або бавовняний шарф;

тонкі хустки з абстрактним принтом;

хустки з мереживом;

обідки зі стрічок або штучних квітів;

ланцюжки, ремінці для волосся тощо.

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Як зав’язати пов’язку на голові?

Одну й ту саму хустку можна зав’язати не менше ніж десятьма цікавими способами, щоразу отримуючи модний та оригінальний результат. Беріть на озброєння кілька наших ідей.

На пляж

Шаль або хустка прекрасно підходять для того, аби захистити голову від сонця в спекотну погоду і не намочити волосся.

Щоб зробити пов’язку-тюрбан, покрийте голову хусткою, схрестіть кінці хустки за спиною, відведіть назад до потилиці та складіть ще раз навхрест. Чим більше розмір хустки, тим об’ємнішим буде тюрбан.

Якщо купатися ви не плануєте, волосся з-під пов’язки можна випустити – ніжно і романтично!

Носити такий головний убір радимо не тільки на курорті, а й у місті. Наприклад, з легкими сукнями, комбінезонами і туніками з тропічним візерунком.

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Легкий обідок

Дуже елегантно і витончено виглядають пов’язки або обідки, зроблені з дрібних штучних квітів.

Вони можуть бути доповнені фурнітурою – намистинами, пір’ям, вставками зі шкіри та замші, підвісками.

Це швидкий спосіб зробити гарну зачіску, коли часу катастрофічно не вистачає. Достатньо розпустити волосся і надіти поверх пов’язку так, щоб вона була приблизно посередині чола. Бездоганна ідея для побачення або літнього фестивалю!

Пов’язка «солоха» або Pin-up

Знайомі всім тканинні пов’язки з краями-куточками, що стирчать, також можуть стати частиною бохо-образу.

Це, мабуть, один із найбільш універсальних аксесуарів, адже носити його можна буквально з будь-яким одягом.

Волосся при цьому може бути зібране в хвіст або в пучок, але більш богемним лук вийде, якщо залишити локони все ж розпущеними. Підніміть волосся і укладіть пов’язку на нижню лінію його росту. Потім волосся відпустіть, а кінці пов’язки зафіксуйте на голові, тим самим обернувши волосся.

Бандана

Для класичного варіанту складіть хустку в трикутник, основу прикладіть до чола, а краї зав’яжіть на потилиці. Якщо хустка велика, з кінчиків можна зробити пишний бант, а ось маленькі куточки пропонуємо сховати під пов’язку.

Крім стилю casual, бандана органічно доповнить вбрання в дусі кантрі – джинси, джинсові та в клітинку сорочки, шорти, довгі сарафани та широкі спідниці в поєднанні з сандалями і балетками.

Більше модних рішень, як носити пов’язку на голову – в нашій фотодобірці:

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