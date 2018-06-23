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Телеканал СТБ / Фарбування волосся: балаяж в домашніх умовах

Фарбування волосся: балаяж в домашніх умовах

Телеканал СТБ

Виявляється, стильне і модне фарбування в техніці балаяж можна виконати вдома самостійно! Як? Наводимо покрокову інструкцію з секретами від стиліста. Дотримуючись цих порад, ви зможете самостійно пофарбувати волосся в техніці балаяж і отримати відмінну зачіску, не витрачаючися на салонну процедуру.

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Головний секрет цієї техніки в тому, щоб вибрати колір на 2 тони світліше. Так ви отримаєте світлі пасма зі злегка вигорілим відтінком. Важливо: бажано не мити волосся добу перед фарбуванням. Якщо хочете приглушений відтінок на волоссі, не потрібно використовувати фольгу. І навпаки: для яскраво вираженого забарвлення вам знадобиться фольга.

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Покрокова інструкція:                     

  1. Ретельно розчісуємо волосся. Потім робимо поперечний проділ (від вуха до вуха) і поділяємо пасма на 4 зони.
  2. Щоб фарбування пасм було рівномірним, на волоссі робимо начісування з допомогою тонкого гребінця. Так ми приховуємо чітку межу між коренями й пофарбованою частиною пасм.
  3. Тепер акуратно наносимо на пасма фарбу. Наносимо її на кінчики пучка з усіх боків. Намагайтеся не зачепити корені. Для зручності, можете робити все в такій послідовності: спочатку пофарбувати волосся на маківці, і від неї рухатися до потилиці. Робіть все рівномірно і вертикально: від низу до верху.
  4. Якщо у вас довге волосся, то в фарбуванні допоможе … ватка! Відокремте нижню частину волосся, розділіть на окремі товсті пасма й фарбуйте по боках. Робіть це фактично до коренів, але при цьому не чіпайте центр пасма.
  5. Коли затушуєте все пасма, залиште волосся з фарбою на 20 хв.
  6. Змиваємо фарбу, наносимо бальзам для волосся. Висушуємо волосся та робимо укладку.

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