Сьогодні, 22 червня, ведуча 8 сезону проекту «Зважені та щасливі», консультант учасників з харчування, а також відома блогерка відзначає свій 30-й день народження. Як Мирослава почала святкування – дізнайтеся в матеріалі.

«Доброго дня, передаю вітання зі знімального майданчика «зважених та щасливих». Все вірно, саме тут на зйомках я починаю святкування свого дня народження. І буду відвертою, такого дня народження у мене ще не було», – звернулася ведуча на своїй сторінці в Instagram.

І хоча цей святковий день почався з роботи, Мирославу це нітрохи не засмучує, а навіть навпаки!



«Я вперше бачу на цій набережній такий гарний світанок, і, повірте, я ніколи не піднімалася на висоту 10 метрів, аби зробити там дещо несподіване… Бажаю всім прекрасного дня! У мене прекрасний настрій і тому я транслюю його і вам!» – додала Мирослава!

Редакція сайту STB.UA від щирого серця вітає Мирославу Ульяніну з днем ​​народження і бажає натхнення і творчих успіхів!

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