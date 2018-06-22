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Телеканал СТБ / Заготовки на зиму: малина, перетерта з цукром

Заготовки на зиму: малина, перетерта з цукром

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Літо – не лише час відпусток, але і чудова пора для смачних і корисних заготовок на зиму. Малина здавна вважається помічником у боротьбі з простудними захворюваннями і джерелом вітамінів. З цієї солодкої ягоди можна приготувати варення, а можна просто перетерти її з цукром, зберігаючи ще більше корисних властивостей. Читайте в матеріалі, як правильно заготовлюється малина, перетерта з цукром.

малина перетертая с сахаром

 Рецепт малини, перетертої з цукром

Щоб малина зберігалася впродовж всієї зими і не втратила своїх цілющих властивостей, її потрібно правильно закатати. І весь цей процес починається з моменту збору ягід. А збирати їх потрібно тільки в суху погоду.

Після збору врожаю ягоди потрібно перебрати і, не миючи їх, засипати цукром з розрахунку 1:1 (1 кг цукру = 1 кг малини).

Після того, як ви перебрали і засипали цукром ягоди малини, їх потрібно перетирати дерев’яним товкачем протягом 1015 хвилин.

Потім дати постояти малині близько години і розкласти в простерилізовані баночки, залишаючи вгорі місце для додаткового цукру від 0,5 до 1 см.

Закрийте банки чистими сухими капроновими кришками. Ваш вітамінний коктейль у вигляді перетертої малини з цукром готовий!

заготовка малины на зиму

Поради і підказки:

  • Використовуйте посуд, що не окислюється, – скляний, пластиковий або емальований.
  • Кількість цукру залежить від часу зберігання: чим довший термін тим більше цукру. Якщо ви хочете зберігати малину рік або більше, то цукру потрібно брати від 1,5 до 2 кг на 1 кг ягід.
  • Товкач, яким ви розтираєте малину, має бути лише дерев’яним.
  • Банки беріть невеликі (об’ємом 200500 мл), щоб швидше з’їсти порцію ягід, а решта не зіпсувалася.
  • Малина, перетерта з цукром на зиму, не зберігається у відкритому вигляді.

Смачного!

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