Як приготувати морозиво з йогурту? Відповідь вам підкаже наш простий рецепт. Дізнайтеся, як зробити морозиво з йогурту в домашніх умовах зі смаком лимона! Рецепт уже в матеріалі.
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Складові:
- 200 г цукру або цукрової пудри
- 2 лимони
- 400 мл вершків високої жирності
- 200–300 мл йогурту
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Приготування:
- Видалити шкірку з лимонів, натерти її на терці, потім вичавити з лимонів сік.
- Отриманий сік змішати з цукровою пудрою і тертою цедрою. Залишити до розчинення цукрової пудри.
- Добре збити охолоджені вершки. Поступово тонкою цівкою влити йогурт. Весь процес має тривати 2–3 хвилини.
- Додати у вершки лимонну суміш частинами. При цьому продовжувати збивати суміш протягом 10 хвилин.
- Отриману суміш залишити на дві години в холодильнику.
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Цей рецепт непоганий тим, що не передбачає використання спеціальної морозивниці. Для отримання ніжнішої консистенції потрібно після першої години охолодження збити отриману масу ще кілька разів.
Смачного!