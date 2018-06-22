Свою назву грецький салат отримав невипадково: до складу цієї легкої страви входять саме ті продукти, які в достатку дарує сонячна Греція. Однак з набуттям широкої популярності на теренах Європи класичний рецепт грецького салату кожна країна трохи адаптувала під місцеву кухню, експериментуючи з інгредієнтами і заправкою. Ми ж пропонуємо спробувати зробити грецький салат за оригінальним рецептом. Читайте, як приготувати грецький салат в домашніх умовах.
Рецепт приготування грецького салату
Складові:
- 3 помідори
- 2 огірки
- 1 червона цибулина
- 1 зелений перець
- 1 зубчик часнику
- 200 г сиру фета
- ½ банки маслин без кісточок
- 1,5 ст. л. соку лимона
- 3 ст. л. оливкової олії
- ½ ч. л. сушеного орегано
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Для заправки з’єднати оливкову олію, сік лимона, подрібнений часник, орегано, сіль і перець. Добре перемішати.
- Помідори нарізати часточками, огірки – напівкруглими скибочками, зелений перець – тонкими смужками, сир – кубиками.
- Змішати нарізані овочі та фету, додати маслини. Полити заправкою і перемішати.
Смачного!
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