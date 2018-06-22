Свою назву грецький салат отримав невипадково: до складу цієї легкої страви входять саме ті продукти, які в достатку дарує сонячна Греція. Однак з набуттям широкої популярності на теренах Європи класичний рецепт грецького салату кожна країна трохи адаптувала під місцеву кухню, експериментуючи з інгредієнтами і заправкою. Ми ж пропонуємо спробувати зробити грецький салат за оригінальним рецептом. Читайте, як приготувати грецький салат в домашніх умовах.

Рецепт приготування грецького салату

Складові:

3 помідори

2 огірки

1 червона цибулина

1 зелений перець

1 зубчик часнику

200 г сиру фета

½ банки маслин без кісточок

1,5 ст. л. соку лимона

3 ст. л. оливкової олії

½ ч. л. сушеного орегано

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Для заправки з’єднати оливкову олію, сік лимона, подрібнений часник, орегано, сіль і перець. Добре перемішати. Помідори нарізати часточками, огірки – напівкруглими скибочками, зелений перець – тонкими смужками, сир – кубиками. Змішати нарізані овочі та фету, додати маслини. Полити заправкою і перемішати.

Смачного!

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