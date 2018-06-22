PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Де відпочити влітку? 5 країн від Григорія Решетника

Де відпочити влітку? 5 країн від Григорія Решетника

Телеканал СТБ

Ведучий проекту «Холостяк» Григорій Решетник — завзятий мандрівник. Чималу частину світу він побачив і завдяки проекту, і завдяки своєму хобі. Сім’я Решетників подорожує як удвох, так і зі своїми синами — Дмитром та Іваном. Про те, які з країн Решетники вважають найкращими для літньої відпустки — читайте ексклюзивно на сайті СТБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як склалося життя учасниці «Холостяк»-7 Марго

Григорий РешетникУкраїна

Нікуди не потрібно летіти, можна подорожувати будь-яким видом транспорту, дуже зручно. У нас прекрасна країна, тут дуже багато гарних місць. Хоч відпочивай на Десні, хоч у Львові, хоч в Одесі, в Херсоні, Миколаєві, Карпатах, або взагалі за кілька днів можна проїхатися всюди. Та й зручно для відпустки будь-якого виду: і великою родиною, і компаніями друзів, і просто удвох.

Туреччина

Як на мене, найзручніший варіант для відпочинку з дітьми. All inclusive, смачна їжа, гарні готелі, якісний сервіс, тепле море, гори, дитячі клуби. Дитину звідти важко забрати. У Туреччині цікаво буде людям будь-якого віку. Плюс летіти недалеко, та й клімат прийнятний. Головне — правильно вибрати місяць, щоб не було дуже спекотно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Григорій Решетник про поїздку на фінал «Холостяка»-2018: Дорогою до аеропорту синові викликали швидку

Хорватія

Більше для нелюбителів спеки. Там прохолодно, а тому можна постійно їздити по країні — як самостійно, так і в рамках екскурсії. У Хорватії дуже зручно брати машину напрокат. А потім вирушати в романтичну подорож скелястими берегами! Головне — правильно підібрати готель.

Григорий Решетник

Іспанія

Велика, красива країна, яку ми дуже любимо. Чого там тільки немає: пляжі, клуби, магазини! А стільки гарних міст — вибрати одне неможливо. І ціни, якщо порівнювати з іншими країнами Європи, відносно лояльні. Жити можна і в готелі, й орендувати квартиру, і в хостелі. Ми з проектом «Холостяк» часто там бували, а потім я повертався з сім’єю. В Іспанії можна жити хоч місяць — все одно буде мало.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рожден Анусі та Галя разом?

Балі

Ми були на Балі цього літа, й сміливо можемо рекомендувати. Тільки летіть через Сінгапур – його треба обов’язково побачити хоч раз у житті. Проведіть там день-два, а потім вирушайте валятись на пляжі Балі. Ми, до речі, були там з двома дітьми. Тож, якщо не боїтеся тривалих перельотів — вирушайте з малюками. Ви побачите таке сафарі, що перехоплює дух! Дітям дуже сподобається.

Більше цікавих новин — на сайті STB.UA!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати