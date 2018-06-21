Скільки вихідних на День Конституції 2018 року очікує українців? Це питання цікавить багатьох. Раніше ми вже розповідали, коли День Конституції України в 2018 році. А про те, наскільки затяжний вік-енд подарує українцям свято, а також чи доведеться відпрацьовувати додаткові святкові дні – читайте в матеріалі.

Останні вихідні червня з нагоди Дня Конституції 2018 року будуть по-справжньому довгими.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів від 11 січня, було прийнято рішення рекомендувати керівникам підприємств, організацій і установ перенести робочий день з п’ятниці, 29 червня, на суботу, 23 червня, тим самим зробивши так, щоб в українців було чотири вихідні підряд. Отже, 2018 року українці відпочиватимуть з 28 червня по 1 липня.

Це рішення було прийнято для того, щоб забезпечити максимально раціональне використання робочого часу. Так, в кінці червня жителів України чекає 4-денний вік-енд. А субота, 23 червня, буде робочою.

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