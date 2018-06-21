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Вишня: користь і шкода улюбленої ягоди

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Вишня добре втамовує спрагу, покращує апетит і травлення, а крім того – містить величезну кількість корисних речовин. Вітаміни А, В1, В6, С, калій, кальцій, залізо, мідь, магній – лише частина того, що отримує організм разом із вживанням цієї смачної ягоди. Чим ще корисна вишня? І чи може вона зашкодити? Читайте в матеріалі.

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Вишню називають ягодою молодості. Вона багата антиоксидантами і слугує профілактикою хвороб, пов’язаних зі старінням організму. Колосальна користь вишні в тому, що вона зміцнює серцево-судинну і нервову системи, зір, потенцію і знижує рівень холестерину в крові. На цьому корисні властивості цієї смачної ягоди не закінчуються.

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Чим корисна вишня

Вишня володіє унікальним вітамінно-мінеральним комплексом:

  • бета-каротин;
  • вітаміни А, С, РР;
  • калій;
  • кальцій;
  • магній;
  • залізо;
  • фолієва кислота;
  • пектини;
  • антоціани;
  • біофлавоноїди.

Також в ягоді міститься кумарин, який бере участь в процесах згортання крові, і мелатонін, що сприяє поліпшенню сну. Вишню рекомендують їсти при хворобах суглобів, адже вона посилює дію препаратів проти подагри, розчиняючи кристали сечової кислоти.

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Вишня майже не викликає алергію, через що цю ягоду однією з перших вводять у дитячий раціон. Вона має протизапальну дію, допомагає зняти симптоми застуди і нормалізує психоемоційний стан.

Висохлий сік дерева вишні (клей) широко використовують в приготуванні лікарських засобів, а з сухого листя роблять відвар, корисний для хворих на гепатит. Крім того, вишня добре зупиняє кров. При травмах та кровотечах застосовують відвар зі свіжого листя.

Шкода вишні

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Нашкодити вишня може тільки в тому випадку, якщо їсти її натщесерце: кислоти в складі ягоди можуть подразнювати слизову шлунка і зубну емаль. З обережністю варто вживати вишню тим, хто страждає від підвищеної кислотності, виразки шлунка, хронічних захворювань легенів, цукрового діабету і ожиріння.

Головне правило – їсти вишню в нормальній кількості та харчуватися в цілому збалансовано! Тоді соковита ягода приноситиме вашому здоров’ю максимум користі.

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