Час відпочинку на свіжому повітрі в самому розпалі! Аби теплі деньки запам’яталися по-справжньому смачним пікніком, потрібно крім традиційного шашлику порадувати себе на природі оригінальними і простими в приготуванні бутербродами. Беріть на озброєння рецепти бутербродів з фото!

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Англійський бутерброд

Складові:

4 скибочки хліба

1 куряче філе

2–3 гілочки чебрецю

1 ст. л. оливкової олії

1 зубчик часнику

100 г тонко нарізаного бекону

1 помідор

кілька листів салату

2–3 ч. л. натурального йогурту

1 ч. л. гірчиці

1/4 ч. л. меленого чорного перцю

1/4 ч. л. морської солі

2–3 маринованих огірка

Приготування:

Куряче м’ясо відбити. Потім посолити, поперчити, посипати листям чебрецю, скропити оливковою олією і викласти зверху подрібнений часник. Скласти філе навпіл і дати йому замаринуватися. Обсмажити бекон з двох сторін до золотистого кольору. Перекласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишки жиру. На сковороду, де смажився бекон, викласти куряче філе і смажити по 4–5 хв з кожної сторони. Злегка остудити і нарізати довгими смужками. Для заправки з’єднати йогурт і гірчицю, посолити, поперчити і перемішати. Помідори і огірки нарізати кружечками. Хліб злегка підрум’янити на сковороді і змастити частиною заправки. На дві скибочки викласти листя салату, помідор, курку, бекон і огірки. Полити другою половиною заправки і накрити тостами, що залишилися.

Банановий бутерброд

Складові:

2 скибочки цельнозернового хліба

3 ст. л. арахісової пасти

1 банан

насіння льону для прикраси

Приготування:

Скибочки хліба підсмажити. Банан нарізати кружечками. Тости змастити арахісовою пастою. Зверху викласти банан і посипати насінням льону.

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Східний бутерброд

Складові:

1 невелика булка

1 цибулина

1 варена куряча грудка

1/2 ч. л. пасти каррі

1 ст. л. томатної пасти

4 гілочки кінзи

100 г абрикосів у власному соку (без цукру)

2 ст. л. натурального йогурту

1 помідор

1/4 банки оливок без кісточок

1/4 консервованої кукурудзи в качанах

листя салату

2 ст. л. натурального йогурту

1 ст. л. оливкової олії

Приготування:

Цибулю почистити, дрібно порубати і обсмажити на оливковій олії до прозорості. Курку дрібно нарізати і перекласти в сковороду до цибулі. Додати каррі, томатну пасту і рубану кінзу. Перемішати і продовжувати готувати на повільному вогні. Абрикоси в блендері збити в пюре разом з йогуртом. Змішати масу з куркою і цибулею. Помідори нарізати кружечками. Булку розрізати уздовж навпіл. На одну половину викласти начинку, помідори, оливки, кукурудзу і листя салату. Накрити другою половиною хліба.

Бутерброд з гороховим пюре і авокадо

Складові:

3 скибочки житнього хліба

100 г приготованого горохового пюре

1 авокадо

1 ч. л. лимонного соку

кунжут

Приготування:

Авокадо почистити і нарізати скибочками. Злегка підсмажити хліб і змастити його гороховим пюре. Викласти зверху авокадо, скропити соком лимона і посипати кунжутом.

Бутерброд з яйцем

Складові:

4 скибочки хліба

2 яйця

1 помідор

1 огірок

листя салату

1/2 ч. л. вершкового масла

оливкова олія для смаження

сіль

Приготування:

Огірок і помідор нарізати кружечками. Хліб підсушити в тостері або в духовці. Злегка остудити і змастити вершковим маслом. Розігріти сковороду з рослинною олією і підсмажити яйця. Посолити і зняти з вогню. На скибочки хліба викласти листя салату, шматочки овочів і яєчню. Накрити хлібом.

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