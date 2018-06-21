Час відпочинку на свіжому повітрі в самому розпалі! Аби теплі деньки запам’яталися по-справжньому смачним пікніком, потрібно крім традиційного шашлику порадувати себе на природі оригінальними і простими в приготуванні бутербродами. Беріть на озброєння рецепти бутербродів з фото!
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Англійський бутерброд
Складові:
- 4 скибочки хліба
- 1 куряче філе
- 2–3 гілочки чебрецю
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1 зубчик часнику
- 100 г тонко нарізаного бекону
- 1 помідор
- кілька листів салату
- 2–3 ч. л. натурального йогурту
- 1 ч. л. гірчиці
- 1/4 ч. л. меленого чорного перцю
- 1/4 ч. л. морської солі
- 2–3 маринованих огірка
Приготування:
- Куряче м’ясо відбити. Потім посолити, поперчити, посипати листям чебрецю, скропити оливковою олією і викласти зверху подрібнений часник. Скласти філе навпіл і дати йому замаринуватися.
- Обсмажити бекон з двох сторін до золотистого кольору. Перекласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишки жиру.
- На сковороду, де смажився бекон, викласти куряче філе і смажити по 4–5 хв з кожної сторони. Злегка остудити і нарізати довгими смужками.
- Для заправки з’єднати йогурт і гірчицю, посолити, поперчити і перемішати.
- Помідори і огірки нарізати кружечками.
- Хліб злегка підрум’янити на сковороді і змастити частиною заправки. На дві скибочки викласти листя салату, помідор, курку, бекон і огірки. Полити другою половиною заправки і накрити тостами, що залишилися.
Банановий бутерброд
Складові:
- 2 скибочки цельнозернового хліба
- 3 ст. л. арахісової пасти
- 1 банан
- насіння льону для прикраси
Приготування:
- Скибочки хліба підсмажити. Банан нарізати кружечками.
- Тости змастити арахісовою пастою. Зверху викласти банан і посипати насінням льону.
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Східний бутерброд
Складові:
- 1 невелика булка
- 1 цибулина
- 1 варена куряча грудка
- 1/2 ч. л. пасти каррі
- 1 ст. л. томатної пасти
- 4 гілочки кінзи
- 100 г абрикосів у власному соку (без цукру)
- 2 ст. л. натурального йогурту
- 1 помідор
- 1/4 банки оливок без кісточок
- 1/4 консервованої кукурудзи в качанах
- листя салату
- 2 ст. л. натурального йогурту
- 1 ст. л. оливкової олії
Приготування:
- Цибулю почистити, дрібно порубати і обсмажити на оливковій олії до прозорості.
- Курку дрібно нарізати і перекласти в сковороду до цибулі. Додати каррі, томатну пасту і рубану кінзу. Перемішати і продовжувати готувати на повільному вогні.
- Абрикоси в блендері збити в пюре разом з йогуртом. Змішати масу з куркою і цибулею.
- Помідори нарізати кружечками. Булку розрізати уздовж навпіл. На одну половину викласти начинку, помідори, оливки, кукурудзу і листя салату. Накрити другою половиною хліба.
Бутерброд з гороховим пюре і авокадо
Складові:
- 3 скибочки житнього хліба
- 100 г приготованого горохового пюре
- 1 авокадо
- 1 ч. л. лимонного соку
- кунжут
Приготування:
- Авокадо почистити і нарізати скибочками.
- Злегка підсмажити хліб і змастити його гороховим пюре. Викласти зверху авокадо, скропити соком лимона і посипати кунжутом.
Бутерброд з яйцем
Складові:
- 4 скибочки хліба
- 2 яйця
- 1 помідор
- 1 огірок
- листя салату
- 1/2 ч. л. вершкового масла
- оливкова олія для смаження
- сіль
Приготування:
- Огірок і помідор нарізати кружечками.
- Хліб підсушити в тостері або в духовці. Злегка остудити і змастити вершковим маслом.
- Розігріти сковороду з рослинною олією і підсмажити яйця. Посолити і зняти з вогню.
- На скибочки хліба викласти листя салату, шматочки овочів і яєчню. Накрити хлібом.
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