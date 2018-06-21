Перший літній місяць обіцяє бути напруженим у всіх сферах життя – як в особистій, так і у професійній. Дізнайтеся за місячним календарем на червень 2018 про те, які дні цього місяця будуть особливо вдалими, а коли не варто починати щось важливе. Читайте місячний календар на червень 2018 і визначте вдалі для себе дні.

Молодик: 13 червня

Повний місяць: 28 червня

Перша чверть: 20 червня

Остання чверть: 6 червня

Зростаючий Місяць: 14–27 червень

Спадаючий Місяць: 1–12 червня

У місячному циклі червня 2018 сприятливі дні будуть постійно чергуватися з несприятливими, через що події різко змінюватимуться від негативних до позитивних. Те, що вам потрібно в червні, – тверда рішучість та здатність швидко реагувати на проблеми, які виникають раптово. Якщо ви в силах впоратися зі своїми емоціями, ви зможете домогтися успіху в червні, незважаючи на Місяць.

3 і 12 червня стануть нійкритичнішими днями місяця. Уважно стежте за своїм здоров’ям. Не плануйте на ці дні важливих зустрічей та не намагайтеся вирішувати важливі питання.

8 і 23 червня, навпаки, саме час будувати плани, проявити безстрашність, хитрість та розум. Використовуйте ці дні для вирішення важливих питань і важких у виконанні справ. Не проводьте ці дні даремно. У вас ще буде час полінуватися та полежати вдома.

Намагайтеся встигнути зробити усе заплановане в першій половині місяця. Спадаючий Місяць може мати негативну та гальмівну дію на багатьох, особливо схильних до його впливу людей. У другій половині місяця намагайтеся налагодити стосунки з близькими та не піддавайтеся на провокації.

Сприятливі дні: 6, 8, 9, 23 червня.

Несприятливі дні: 3, 5, 12, 13, 26, 28 червня.

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