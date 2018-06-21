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Телеканал СТБ / День літнього сонцестояння 2018: традиції та звичаї

День літнього сонцестояння 2018: традиції та звичаї

Телеканал СТБ

День літнього сонцестояння – найтриваліший день року. У 2018 день літнього сонцестояння традиційно припадає на 21 червня. Які обряди можна проводити цього дня – читайте в матеріалі.

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Літнє сонцестояння колись було великим святом для наших предків, особливо для слов’ян. Традиція ворожити і проводити ритуали збереглася і донині. Що ж варто зробити сьогодні?

Загадайте бажання

Запаліть свічку і подумайте про те, чого ви хочете найбільше.

Сплетіть вінок

Зберіть польові квіти і сплетіть вінок. У день літнього сонцестояння дуже важливо надіти коло, оскільки воно здавна символізує Сонце. У процесі плетіння думайте про заповітну мрію, свої побажання для коханих і рідних.

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Проведіть ритуали

Найбільш популярними обрядами як за часів давніх слов’ян, так і зараз, є ритуали на заміжжя.

Опівночі зірвіть, не дивлячись, оберемок трав або квітів і сховайте під подушку. Якщо на ранок виявиться, що серед них є 12 різних – чекайте весілля цього року.

Є ще один обряд з травами. Потрібно навмисно зібрати 12 рослин і покласти під подушку, повторюючи «Ляжу дівкою, а прокинуся дружиною». Після цього лягайте спати. Вранці спаліть букет на багатті, загорнувши у папір.

Предки вірили, що найбільш «любовними травами» є лаванда, календула, папороть, вербена і розмарин.

Цікаво, що День літнього сонцестояння також вважали вдалим днем ​​для одружень, а про діток, народжених сьогодні, говорили, що їх охороняє бог Сонця.

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