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Телеканал СТБ / «Бумбокс» і The Gitas – «Тримай мене»: прем’єра пісні

«Бумбокс» і The Gitas – «Тримай мене»: прем’єра пісні

Телеканал СТБ

Сьогодні відбулася прем’єра пісні гуртів «Бумбокс» і The Gitas на пісню «Тримай мене». Фронтмени команд Андрій Хливнюк і Саша Чемеров кажуть, що давно тримали в голові ідею записати спільну композицію. І ось, нарешті її вдалося втілити в життя. У нашому матеріалі слухайте пісню онлайн, а також дізнайтеся, де відбудеться концертна прем’єра «Тримай мене».

Лідер «Бумбокс» Андрій Хливнюк розповідає, що над піснею «Тримай мене» працювали гурти «Бумбокс», The Gitas і музиканти «Димної Суміші». Всі вони окремо записали свій вокал, а тільки після цього композицію звели воєдино.

Вже зовсім скоро на Atlas Weekend 2018 відбудеться прем’єра пісні, і кожен охочий зможе прийти і послухати наживо «Тримай мене» у виконанні «Бумбокс» і The Gitas.

Андрій Хливнюк: «Ми будемо виконувати її спільно на фестивалях в Україні. Концертна прем’єра відбудеться сьомого липня під час виступу «Бумбоксу» на Atlas Weekend».

Саша Чемеров: «Я думаю, це буде сюрпризом, тому що ми ще не знаємо до кінця, де опинимося разом. У нас вже є кілька фестивалів, де ми точно гратимемо разом, але, крім того, ми можемо з’являтися на одній сцені й у рамках самостійних виступів «Бумбокса» і The Gitas. Тому стежте».

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