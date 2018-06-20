Слоган і логотип України для Євробачення-2017 отримали «Каннського лева». Український стиль для конкурсу створювали креативне агентство Banda Agency і студія Republique. Україні дістався приз в категорії «Дизайн».

Ключовим гаслом конкурсу Євробачення-2017 став заклик «Celebrate Diversity», що в перекладі означає «Вітаємо різноманітність». Спеціально під цю тематику українці створили свій брендинг, який цього року отримав бронзового «Каннського лева» в категорії «Дизайн».

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«Це дуже радісне почуття. Прямо захоплення. Це дуже важливий проект для нас. Ми багато сил вклали в нього і дуже його любимо. В процесі багато людей об’єднали свої зусилля, щоб зробити його, і я радий, що всі вони отримали заслужену нагороду за свої таланти. Український креатив давно заслуговував “Левів”, але просто не щастило. І тепер я сподіваюся, що з кожним роком ми будемо вигравати все більше і більше. Ми цього варті. Тому що зараз така кількість сильних робіт створюється в Україні, що журі Канн та інших світових фестивалів не можуть цього не відзначити», – сказав один із творців брендингу, співзасновник Banda Agency Павло Вржещ.

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Логотип створений за мотивами традиційних українських бус – символу краси і оберега.

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