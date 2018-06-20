Вже незабаром в одинадцятикласників відбудеться довгоочікуваний випускний. Без перебільшення, кожна школярка готується до цього чарівного вечора з тією ж скрупульозністю, що і до дня весілля. Вперше вона надіне розкішну сукню і блищатиме на шкільному балі. Тенденції випускного 2018 року дещо відрізняються від того, що було модно минулого. Давайте розглянемо головні тренди випускного 2018 року.

Обираючи сукню на випускний у 2018 році, перш за все вам необхідно тверезо оцінити свої переваги та недоліки – тільки так ви зможете виглядати в обраному вбранні максимально ефектно. Наприклад, якщо у вас гарні груди – зупиніть свій вибір на сукні з декольте, якщо у вас є невеликий животик – вам підійде сукня в грецькому стилі, а якщо ви володарка невеликих грудей – спробуйте знайти наряд з вишивкою, декоративними елементами або мереживом у верхній частині.

Читайте також: Зачіски на випускний 2018 на коротке, середнє та довге волосся!

Крім того, намагайтеся підібрати сукню так, аби вона підкреслювала вашу індивідуальність – так ви почуватиметеся в ній максимально комфортно та впевнено. Якщо ви товариська особистість і любите бути в центрі уваги – вам підійде сукня яскравих кольорів. А якщо ви романтична натура – зупиніть свій вибір на нюдових тонах.

У 2018 році стилісти радять робити акцент на невинності та дівочій красі. Скромність і природність повинні також простежуватися в макіяжі та зачісці. Геть тонни шпильок, лаку та косметики.

Читайте також: Випускний 2018: який макіяж обрати?

Обирайте вбрання з легких тканин і відмовтеся від сукні принцеси, а також від пишних бальних суконь з багатоярусними спідницями та кільцями – залиште це випускницям 90-х.

Якщо ви ніяк не хочете розлучатися з мрією про розкішну сукню на випускний 2018 року, то зверніть увагу на вбрання з декоративними вставками – це може бути бісерний розсип, перлинні намистини або тонке мереживо. До речі, мереживо – один із головних трендів випускного у 2018 році.

Сукня у стилі «грецька богиня» або улюблені багатьма дівчатами випускні сукні прямого А-силуету як і раніше залишаються в моді. Крім того, за допомогою таких нарядів з легкістю можна приховати недоліки нижньої частини тіла.

Читайте також: Який манікюр зробити на випускний 2018?

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ