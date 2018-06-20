Оладки на кефірі приготувати дуже просто. Є безліч варіацій приготування цієї страви. Пропонуємо вашій увазі простий рецепт оладок на кефірі, який полюбиться вам з першої хвилини!

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Складові:

400 мл 25% -го кефіру

3 ст. л. цукру

2 ст. л. рослинної олії

200 г пшеничного борошна

1 ч. л. соди

Дрібка солі

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Приготування:

Змішати кефір, сіль, цукор, додати борошно й соду. Ретельно розмішати тісто, щоб не утворилися грудочки. Для цього скористайтеся виделкою або вінчиком. Тісто має нагадувати густу сметану. Для смаження краще взяти сковорідку з товстим дном. Розігріти сковорідку, в тісто додати 1 ч. л. рослинної олії. Швидко перемішати. Змастити олією гарячу сковорідку. Викладати на дно невеликі оладки. Не розмазувати. Смажити на невеликому вогні під кришкою.

Смачного!

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