Оладки на кефірі приготувати дуже просто. Є безліч варіацій приготування цієї страви. Пропонуємо вашій увазі простий рецепт оладок на кефірі, який полюбиться вам з першої хвилини!
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Складові:
- 400 мл 25% -го кефіру
- 3 ст. л. цукру
- 2 ст. л. рослинної олії
- 200 г пшеничного борошна
- 1 ч. л. соди
- Дрібка солі
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Приготування:
- Змішати кефір, сіль, цукор, додати борошно й соду.
- Ретельно розмішати тісто, щоб не утворилися грудочки. Для цього скористайтеся виделкою або вінчиком. Тісто має нагадувати густу сметану.
- Для смаження краще взяти сковорідку з товстим дном. Розігріти сковорідку, в тісто додати 1 ч. л. рослинної олії. Швидко перемішати.
- Змастити олією гарячу сковорідку. Викладати на дно невеликі оладки. Не розмазувати. Смажити на невеликому вогні під кришкою.
Смачного!