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Телеканал СТБ / Малинове варення: рецепт приготування на зиму

Малинове варення: рецепт приготування на зиму

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Ароматне малинове варення можна використовувати під час приготування випічки і десертів або вживати окремо з чаєм, булочкою або морозивом. Це не лише дуже смачно, але і справді корисно: варення з малини допомагає в лікуванні застуди та зміцнює імунітет. Аби в холодну пору року ніщо не загрожувало вашому здоров’ю, пропонуємо вже зараз заготовити малинове варення на зиму. Як його зварити, розповість редакція stb.ua.

Для приготування варення з малини можна брати ягоди будь-якого розміру. Головне, щоб вони не були м’ятими або зіпсованими. Якщо ви помітили на малині шкідників, попередньо занурте ягоди в холодну воду з сіллю (20 г на 1 л) і зачекайте 15 хв. Потім помістіть в друшляк і промийте.

Рецепт варення з малини на зиму

рецепт малинового варенья

Складові:

  • 1 кг малини
  • 1 кг цукру
  • 1 ст води

Спосіб приготування:

  1. Підготовлену малину очистити від плодоніжок і помістити в емальовану каструлю.
  2. В окремій ємності зварити цукровий сироп і частинами додати його до ягід.
  3. Варити малину з сиропом на середньому вогні близько 15 хв, акуратно помішуючи і знімаючи піну. Коли варення буде готове, піна перестане виділятися. Щоб консистенція вийшла більш однорідною, варення можна перетерти через сито.
  4. Розкладіть варення по стерилізованим банкам і закатайте.

Смачного!

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