Куди піти на вихідних 23–24 червня 2018 року

Улітку час обов’язково потрібно проводити весело. Не виняток і вихідні 23–24 червня. Редакція сайту СТБ підкаже, куди піти в Києві на вихідних 23–24 червня. Ми підготували список найяскравіших і найоригінальніших ідей для незабутнього відпочинку.

Міжнародний день йоги 2018

Хрещатик

23 червня

Безкоштовно, потрібна реєстрація

Цей захід приурочено до Міжнародного дня йоги. Його мета – об’єднувати людей і вчити їх бути здоровими і щасливими. Підтримку урочистості здійснює посольство Індії. На Міжнародному дні йоги всі охочі зможуть вивчити нові асани, поспілкуватися з практиками йоги, знайти багато нових друзів, а також отримати знижку на ще одну подію від організаторів.

Саксофон і оркестр у саду

Ботанічний сад ім. Гришка

23 червня

Вартість: від 350 грн

«Віртуози Києва», номінанти премії «Classical Music Awards 2018» за найкращий диск року, і саксофоніст Дмитро Бобін презентують відвідувачам нову програму і зіграють концерт з відомими джазовими хітами. Ви почуєте Summer Samba, Menina Moca, Tea for Two, кіношні Diamonds are The Girls Best Friends і Pink Panther і ще багато інших. Музиканти-професіонали і невимушена атмосфера саду подарують вам незабутній вечір.

Благодійний Кураж Базар Flower power

Кураж Базар

23–24 червня

Вартість: 150 грн

Захід присвячений добру, любові та квітам, а виручені гроші підуть на допомогу дітям. Як завжди, на Кураж Базарі вас чекають фудкорти, музика, майстер-класи та багато іншого. Ви потрапите в атмосферу справжнього Вудстока і відчуєте на собі красу світу навколо. Така атмосфера не може не надихати на добрі вчинки і, звичайно ж, на гарний настрій.

BeLive

НСК «Олімпійський»

21–24 червня

Вартість: 1550–1750 грн

Це унікальний фестиваль, який складається з кількох міні-фестивалів. Організатори стверджують, що мета цієї події – показати «Олімпійський» з іншого боку, а також об’єднати концерти та інші активності. Тут ну просто не можна не знайти собі заняття до смаку або нових друзів. BeLive відкриває свої двері всіляким активностям: кіно, мистецтво, музика, відеоблог, їжа, мода, дизайн. На BeLive можна придбати два види квитків: фестивальний і тусовочний. Перший дає можливість відвідувати концерти, а з другим ти можеш слухати лекції, майстер-класи, насолоджуватися мистецтвом.

Bad Mama Fest

ВДНГ

23–24 червня

Вартість: 150 грн

Завдання Bad Mama Fest – показати, що батьки можуть і відпочивати, і веселитися разом зі своїми чадами. Тут вас навчать відриватися! На Bad Mama Fest відтворять атмосферу дитячого табору: команди, вожаті, обмазування пастою – всі найяскравіші спогади з дитинства. На відвідувачів чекають захопливі майстер-класи, конкурси, естафети, призи та просто море позитиву.

