Насамперед потрібно підготувати насіння. Зберіть кісточки, краще великі, очистіть їх від зовнішньої оболонки і залиште на 6

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7 днів у воді. Воду потрібно міняти щодня. Наша порада: садіть одразу кілька кісточок, адже зійти можуть не всі.