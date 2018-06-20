У Києві вже не залишилося людей, які не чули про мультикультурний фестиваль BELIVE. І це не дивно. Фестиваль організовано так, щоб максимально великій кількості людей було весело і цікаво. Загалом на фестивалі передбачається 10 зон, включаючи 3 сцени. Детально про кожну ми і розповімо в цьому гіді.

Музика: Main Stage

Крім давно відомих хедлайнерів фестивалю – Jamiroquai, Everything Everything, HURTS, Время и Стекло, MOZGI, CONSTANTINE, Ляпіс-98, FUNKERMAN, THE ERISED, – до компанії долучаться HONNE і Parov Stelar band. Про останніх особливо хочеться зазначити, що гурт легендарний одним лише фактом винаходу такого стилю, як електро-свінг. Якби не ці хлопці і дівчина, то ми б ніколи не дізналися про такий вид танцювальної музики.

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Музика: My Music Stage

Всі дні фестивалю буде працювати My Music Stage з виступами понад 20 українських артистів. Це будуть як популярні виконавці, так і молоді музиканти. Кожен день на цій сцені присвячений певному напрямку: хіп-хопу, інді- та поп-музиці. Тут виступлять Alina Pash, LAYAH, «Агонь», LATEXFAUNA, INAIA, KAZKA, LAUD, INDT та інші.

Музика: Night Stage

Не варто забувати про нічну сцену з Jan Blomqvist і Elekfantz. Хоч ці артисти і бували раніше у Києві, дуже багато що змінилося відтоді. По-перше, Jan встиг побувати на Burning Man і WEEKEND, виступ з якого зібрав 9 000 000 переглядів. По-друге, він готує програму, яку Україна ще не чула.

Stand up Stage

Найвеселішою зоною керує Андрій Шабанов – шоумен, генеральний продюсер радіостанції «Просто Ради.О». Стендап-марафон починатиметься щодня о 15:00 і закінчуватиметься о 21:00. Тут виступить багато коміків, серед яких: Наталія Гаріпова, Дмитро Романов і Stand-Up Union. Всі охочі зможуть проявити свої таланти на щоденному відкритому мікрофоні.

FILM.UA Zone

У цій зоні буде встановлено екран, а також обладнані комфортні місця для перегляду найкращого кіно від найбільшого виробника відеоконтенту у східній Європі – FILM.UA Group. Велику увагу приділили дітям. Студія анімації Animagrad покаже «Викрадена принцеса» і «Мавка. Лісова пісня». Також проведуть майстер-класи та показ короткометражок від Ukranian Film Sсhool. Кожен охочий зможе пройти кастинг, а найкращий отримає епізодичну роль в одному з серіалів FILM.UA. Буде показана програма фестивалю авторської анімації Linoleum і програма Fashion Film Festival Kyiv. В один із днів фестивалю хлопці з Insiders Prоject представлять і покажуть 2 фільми про екстремальні міські дослідження. І це далеко не все.

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Blogging Zone

У зоні блогінгу можна поспілкуватися з такими відомими блогерами, як Чоткий Паца, Lady Diana, Маша Тимошенко, Діана Глостер, Jerry Heil, Red Lamp і Стас Давидов з This is Хорошо.

Kids Zone

Також BELIVE облаштує дитячу зону від KidsWill. Вона готова приймати дітей віком від 4 до 12 років з 11:00 до 20:00 всі 4 дні фестивалю. Тут передбачена розважальна програма і дитячий садок з досвідченими нянями-аніматорами. Для дітей підготовлена ​​ціле місто професій, майстер-класи з пісочної анімації, глиняного ліплення, малюнків і магії мильних бульбашок. Спеціальний бонус – silent zone з вігвамами, де діти зможуть тихо відпочити, а мами погодувати дітей. Поруч буде облаштовано пеленальну кімнату.

Ulichnaya Eda

Після всіляких розваг саме час перекусити. На BELIVE будуть фуд-корти від найкращих резидентів Ulichnaya Eda. Тут можна насолодитися їжею, яку ви ще не куштували, і відшукати найекстравагантнішу страву фестивалю. Від хот-догів з незвичайними смаками і азіатської кухні до найвишуканіших морепродуктів, делікатесів і солодощів.

City sport Zone

Спортивний майданчик складається з 9 балансбордів, 3 слеклайнів, рингу для урбан ніндзі, ролердрому з дитячим хокеєм, а також батута для показових виступів. Всі майданчики працюють в режимі майстер-класів, щоб всі охочі могли долучитися.

Art Zone

На території всього фестивалю встановлюють безліч інсталяцій, фото- і арт-зон для неймовірних картинок. Основне завдання – створити атмосферу оазису серед кам’яних джунглів мегаполісу.

Нагадуємо, фестиваль BELIVE відбудеться 21–24 червня на НСК «Олімпійський». Квитки доступні за посиланням: www.belive.world

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