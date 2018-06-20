Ми підготували для вас афішу концертів у Києві на червень 2018 так, аби ви бачили тільки найцікавіші заходи, які мають відбутися. Перший місяць літа просто необхідно провести яскраво, адже саме він задає тон усьому вашому літу. Читайте афішу концертів у Києві на червень 2018 від редакції сайту stb.ua

Іван Дорн

Коли: 1 червня

Де: Secret Place

Вартість квитків: 799 – 2299 грн

Deep Purple

Коли: 6 червня

Де: Палац Спорту

Вартість квитків: 1300 – 4500 грн

Джаз на пляжі

Коли: 7 червня

Де: ЮБК

Вартість квитків: 350 грн

Сергій Міхалок та група Ляпіс 98

Коли: 9 червня

Де: ВДНГ Оранжерея

Вартість квитків: 300 грн

СПБЧ

Коли: 9 червня

Де: Зелений театр

Вартість квитків: 499 – 1099 грн

Rozhden, ROZHDEN. Великий літній концерт

Коли: 11 червня

Де: Зелений театр

Вартість квитків: 350 – 800 грн

Джаз на Террасі – Louis Armstrong and Ella Fitzgerald

Коли: 13 червня

Де: D12 (ул. Десятинна 12)

Вартість квитків: 200 – 400 грн

Друга Ріка

Коли: 14 червня

Де: Зелений театр

Вартість квитків: 350 – 690 грн

Білі ночі

Коли: 15-16 июня

Де: Арт-завод Платформа

Вартість квитків: 450 – 600 грн

BeLive

Коли: 21-24 июня

Де: НСК Олимпійський

Вартість квитків: 1550 – 1750 грн

Борис Гребенщиков

Коли: 21-22 июня

Де: Carribbean Club

Вартість квитків: 790 грн

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