Яєчний лікер — це густий алкогольний напій з яскраво вираженим специфічним смаком. Його люблять подавати у Німеччині до святкового столу на Різдво та Великдень. Цей напій вживають як у чистому вигляді, так і додають до коктейлів, кави і кондитерських виробів. А яєчний лікер, приготований в домашніх умовах, вийде навіть смачнішим, ніж магазинний.
Інгредієнти:
- цукор — 400 г
- солодке біле вино — 150 мл
- горілка — 150 мл
- молоко — 500 мл
- яєчні жовтки — 6 шт.
- ванільний цукор — за смаком
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Спосіб приготування:
- Збивайте яєчні жовтки протягом 10 хвилин.
- Додайте 200 г цукру і збивайте ще 10 хвилин.
- У каструлю всипте 200 г цукру, також додайте молоко і ванільний цукор.
- Доведіть до кипіння, а після проваріть суміш 10 хвилин на слабкому вогні. Постійно помішуйте і видаляйте піну. Зніміть каструлю і дайте суміші охолонути до кімнатної температури.
- Налийте горілку і вино тонкою струйкою до жовтків. Обережно перемішайте суміш, щоб жовтки не осіли на дні. Накрийте каструлю кришкою і залиште на 30 хвилин.
- Охолонувший молочний сироп змішайте з яєчною сумішшю. Настоюйте яєчний лікер 4 години на холодильнику.
- Процідіть яєчний лікер через марлю або сито, розлийте по пляшках і герметично закрийте.
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