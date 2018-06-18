Водій судді «Х-фактор» Дмитра Шурова потрапив в аварію у Львівській області. Сім’я музиканта шукає свідків. Небайдужих людей, які стали очевидцями ДТП, просять зв’язатися з дружиною потерпілого водія або з адвокатом.

Як повідомляє поліція Львівської області, ДТП сталося о 3:40 ночі 14 червня неподалік села Дуб’є.

Зіткнулися два мікроавтобуси: «Мерседес Спринтер», яким керував 46-річний житель Київської області, та «Івеко», за кермом якого перебував 22-річний львів’янин.

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В автомобілі водія Дмитра Шурова було вісім пасажирів, у другому – двоє. Пасажир останнього загинув, ще сім осіб потрапили до лікарні.

Дружина судді «Х-фактор» Ольга Шурова розповіла про подробиці ДТП на своїй сторінці в соціальній мережі.



Постраждалі просять про допомогу свідків, а дружина Дмитра Шурова каже, що допомогти можна навіть репостом запису в соцмережах.

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