Спідниця-олівець – не просто вічна класика, а й елемент базового гардеробу, без якого не обійтися жодній жінці. Купуючи таку річ, ви можете бути впевнені, що навіть коли тренди моди 2018 втратять свою актуальність, спідниця-олівець все одно залишиться стильним та універсальним рішенням. Адже цей витончений атрибут, всупереч розхожій думці, надягати можна не лише з діловими костюмами, а й практично з будь-якого приводу. З чим носити спідницю-олівець влітку 2018? Модні поради та фото – в матеріалі!

На кожен день

Зручний і стильний повсякденний образ – спідниця-олівець з трикотажу або деніму в поєднанні з футболкою. Трендові кольори – лимонний, пудровий рожевий, лавандовий, блакитний, фуксія і слонова кістка. Для прохолодного літнього вечора на плечі можна накинути легкий бомбер або косуху. Вибір взуття тут практично не обмежений – підійдуть як кросівки або кеди, так і босоніжки на плоскому ходу або підборах. Також цікаве рішення в дусі вуличної моди – комбінувати спідницю з лакової або матової шкіри зі звичайною футболкою з принтом.

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В офіс

Крім абсолютного must-have – чорної спідниці-олівця, яка ідеально підходить до будь-якого «ділового» верху, – рекомендуємо також поповнити свій гардероб варіантами пастельних відтінків. Вони доречно виглядають в робочій обстановці та гармонійно поєднуються з класичними сорочками. Найбільш вдала довжина – до колін, а матеріал повинен бути досить цупким і добре тримати форму. Декору і прикрас краще уникати, зупиняючись на стриманих і лаконічних моделях, які не порушать строгий ансамбль. Із взуття краще всього підійдуть класичні «човники».

На прогулянку

Якщо вас чекає неспішна прогулянка улюбленими вуличками свого міста або набережною на курорті, віддавайте перевагу спідницям з легких матеріалів і комфортному взуттю – балеткам, босоніжкам на плоскому ходу, шльопанцям-слайдам або мокасинам. До речі, спідниця-олівець в цьому випадку зовсім не обов’язково має бути однотонною – примірте яскраву модель, прикрашену квітковим або геометричним принтом.

На побачення

Романтичний і кокетливий образ допоможе створити спідниця-олівець з мережива або з пікантним вирізом ззаду або спереду. Завершить наряд – боді, легка блуза з відкритими плечима або топ в білизняному стилі. Довжина, яка дозволить похвалитися стрункими ніжками, але при цьому не зробить образ надто зухвалим, – на 10 см вище колін. Взуття має бути максимально жіночним: якщо не любите високі підбори, виберіть босоніжки на невеликих квадратних або мініатюрні шпильки – kitten heels. На щастя, і ті, і інші на вершині популярності в модному сезоні 2018.

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Для вечірнього виходу

Якщо ви збираєтеся на світський захід, поекспериментуйте з блискучими спідницями-олівцями. Якщо це святкування, як верх можна вибрати укорочений топ, що злегка відкриває живіт, або майку на тонких бретелях, а зверху надягнути піджак зі світлої тканини. Тим, хто поки не встиг обзавестися спідницею з паєтками, можна замінити її будь-якою нейтральною, але зробити акцент на блискучий верх. Зверніть увагу, що спідниці з таких матеріалів, як оксамит, гіпюр або атлас, виглядають самі по собі досить святково.

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