Гороскоп на тиждень з 18 по 24 липня 2018 року

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Гороскоп на тиждень з 18 по 24 липня 2018 року

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 липня 2018 року

Телеканал СТБ

Цікаві події та нові знайомства увірвуться в життя до Овна, а ось Левам на цьому тижні краще утриматися від різких змін у своєму житті, а зосередитися на фінансових питаннях. Детальніше про прогнози для знаків зодіаку на тиждень із 18 по 24 липня 2018 року читайте в нашому гороскопі.  

Овен

Цей тиждень сміливо можна назвати насиченим новими знайомствами. Багато з них відбудуться в поїздках, пов’язаних із роботою. Сміливо розширюйте коло знайомств і налагоджуйте контакти.  

Телець

На початку тижня ви зустрінетеся з фінансовими проблемами, але не засмучуйтеся. До кінця тижня ви отримаєте додатковий заробіток і зможете їх вирішити.  

Близнюки

Вас захопить інтернет-спілкування. Але не забувайте про свої обов’язки, їх ніхто не скасовував. У спілкуванні з оточуючими не будьте занадто прямолінійними та впертими.  

Читайте також: Значення 2018 року за східним гороскопом

Рак

Нікому не розповідайте про свої плани. Ваші недруги можуть вам сильно позаздрити або ще гірше зламати ці плани. Налаштовуйтеся по-бойовому.  

Лев

Левам не варто вносити кардинальні зміни в своє життя на цьому тижні. Вам потрібно звернути увагу на своє фінансове становище та швидше вирішувати питання, пов’язані з ним.  

Діва

Цього тижня зверніть максимум уваги на робочі моменти. Поспішайте все вчасно закінчити й остерігайтеся підступу ворогів.  

Терези

Цього тижня ваша підтримка буде потрібна близьким. Не відмовляйте їм у допомозі.  Гороскоп на тиждень підказує, що тільки таким способом вам вдасться налагодити стосунки, які зараз не в найкращому стані.  

Читайте також: Фінансовий гороскоп 2018

Скорпіон

Наведіть порядок вдома, позбудьтеся від зайвих речей. Перегляньте свій режим і правильно розподіліть свої завдання на цей тиждень.  

Стрілець

Вам доведеться докласти чимало зусиль, щоб досягти бажаного просування в кар’єрі. В іншому цей тиждень пройде в позитивному ключі.  

Козеріг

На цьому тижні ви можете стикнутися з проблемами зі здоров’ям. Не відкладайте візит до лікаря, інакше можуть виникнути ускладнення.  

Водолій

Закоханих Водоліїв чекає сюрприз від партнера. Відправляйтеся в романтичну подорож. Спогади вас потішать.  

Риби

Початок тижня пройде добре, а ось під кінець вам доведеться вирішувати гострі питання. У стосунках із близькими максимально зберігайте спокій, адже ваша емоційність може призвести до небажаних конфліктів.

Читайте також: Любовний гороскоп 2018

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати