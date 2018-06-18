Гороскоп на тиждень з 18 по 24 липня 2018 року

Цікаві події та нові знайомства увірвуться в життя до Овна, а ось Левам на цьому тижні краще утриматися від різких змін у своєму житті, а зосередитися на фінансових питаннях. Детальніше про прогнози для знаків зодіаку на тиждень із 18 по 24 липня 2018 року читайте в нашому гороскопі.

Овен

Цей тиждень сміливо можна назвати насиченим новими знайомствами. Багато з них відбудуться в поїздках, пов’язаних із роботою. Сміливо розширюйте коло знайомств і налагоджуйте контакти.

Телець

На початку тижня ви зустрінетеся з фінансовими проблемами, але не засмучуйтеся. До кінця тижня ви отримаєте додатковий заробіток і зможете їх вирішити.

Близнюки

Вас захопить інтернет-спілкування. Але не забувайте про свої обов’язки, їх ніхто не скасовував. У спілкуванні з оточуючими не будьте занадто прямолінійними та впертими.

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Рак

Нікому не розповідайте про свої плани. Ваші недруги можуть вам сильно позаздрити або ще гірше — зламати ці плани. Налаштовуйтеся по-бойовому.

Лев

Левам не варто вносити кардинальні зміни в своє життя на цьому тижні. Вам потрібно звернути увагу на своє фінансове становище та швидше вирішувати питання, пов’язані з ним.

Діва

Цього тижня зверніть максимум уваги на робочі моменти. Поспішайте все вчасно закінчити й остерігайтеся підступу ворогів.

Терези

Цього тижня ваша підтримка буде потрібна близьким. Не відмовляйте їм у допомозі. Гороскоп на тиждень підказує, що тільки таким способом вам вдасться налагодити стосунки, які зараз не в найкращому стані.

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Скорпіон

Наведіть порядок вдома, позбудьтеся від зайвих речей. Перегляньте свій режим і правильно розподіліть свої завдання на цей тиждень.

Стрілець

Вам доведеться докласти чимало зусиль, щоб досягти бажаного просування в кар’єрі. В іншому цей тиждень пройде в позитивному ключі.

Козеріг

На цьому тижні ви можете стикнутися з проблемами зі здоров’ям. Не відкладайте візит до лікаря, інакше можуть виникнути ускладнення.

Водолій

Закоханих Водоліїв чекає сюрприз від партнера. Відправляйтеся в романтичну подорож. Спогади вас потішать.

Риби

Початок тижня пройде добре, а ось під кінець вам доведеться вирішувати гострі питання. У стосунках із близькими максимально зберігайте спокій, адже ваша емоційність може призвести до небажаних конфліктів.

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