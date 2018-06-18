«ЕксперименТИ» випуск 7: Яка мотивація найдієвіша?

19.06.2018 у 7 випуску «ЕксперименТИ» дізнаються, що найкраще мотивує людей. Чи справді ми справляємося зі своїми завданнями, тільки коли нас хвалять? І чи здатні ми вийти за межі своїх можливостей, якщо нами керуватиме страх? Дізнаємося в унікальних дослідженнях проекту «ЕксперименТИ» вже цього вівторка.

Що буде, якщо вас змусять відчути себе невдахою? Чи почнете ви програвати, коли вашого конкурента будуть активно нахвалювати? Чи все ж таки ви зберетеся та кинете всі сили, щоб перемогти? Вирішуйте разом з проектом «ЕксперименТИ».

Ви вважаєте, що здатні на більше за гроші? «ЕксперименТИ» запропонували добровольцям пробігти спочатку за грошову винагороду, а потім вже мотивували страхом. Що ж змусить їх бігти швидше — дізнаємося вже завтра о 20:00 на СТБ.

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