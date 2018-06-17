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Телеканал СТБ / Привітання з Днем медика

Привітання з Днем медика

Телеканал СТБ

День медика 2018 року в Україні святкується 17 червня. Привітання з Днем медика у віршах порадують ваших друзів-лікарів, нагадають, що їх цінують і люблять. Привітайте знайомих працівників медицини з Днем медика, щоб подякувати їм за одну з найважливіших робіт у світі. Оригінальні привітання у віршах знайдете в нашому матеріалі.

medicden

День медичного працівника –

це справді свято всенародне.

На честь людей, в чиїх руках

священне діло, благородне.

Здоров’я нації, народу –

державна справа нелегка,

Але ця справа звіку-зроду

є суттю й медпрацівника.

І в день, і в ніч, в мороз і в спеку

медпрацівник з людьми завжди,

в дорогу ближню чи далеку

він хворим йде допомогти.

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***

Хочеться сказати щось чудове,

Та не знаю, де знайти слова.

Чи ж опише хто зорю ранкову,

Що край неба сяйво розлива?

Ви чарівна, мов веселка ясна,

Що від неї радість огорта,

Мов троянда, ніжна і прекрасна,

Що в саду весною розцвіта.

Вас відразу щиро полюбила,

Як сестру, як подругу в путі,

Дякую я долі за цю милість,

Що звела із Вами у житті.

Скільки ж Ви людей урятували!

Вдячності від них нема кінця…

Віддаєте людям своє серце,

Щоб були здорові їх серця.

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***

Медпрацівник не Бог – людина,

але від нього, як від Бога,

для зцілення украй потрібна

недужим людям допомога.

І дай вам, Боже, всім надовго

здорового, безхмарного життя.

Для цього людям віддаєте

свої знання, і сили, й почуття.

Дорогі медики, спасибі вам за вашу роботу! Вітаємо з вашим професійним святом!

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