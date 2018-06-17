День медика 2018 року в Україні святкується 17 червня. Привітання з Днем медика у віршах порадують ваших друзів-лікарів, нагадають, що їх цінують і люблять. Привітайте знайомих працівників медицини з Днем медика, щоб подякувати їм за одну з найважливіших робіт у світі. Оригінальні привітання у віршах знайдете в нашому матеріалі.
День медичного працівника –
це справді свято всенародне.
На честь людей, в чиїх руках
священне діло, благородне.
Здоров’я нації, народу –
державна справа нелегка,
Але ця справа звіку-зроду
є суттю й медпрацівника.
І в день, і в ніч, в мороз і в спеку
медпрацівник з людьми завжди,
в дорогу ближню чи далеку
він хворим йде допомогти.
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Хочеться сказати щось чудове,
Та не знаю, де знайти слова.
Чи ж опише хто зорю ранкову,
Що край неба сяйво розлива?
Ви чарівна, мов веселка ясна,
Що від неї радість огорта,
Мов троянда, ніжна і прекрасна,
Що в саду весною розцвіта.
Вас відразу щиро полюбила,
Як сестру, як подругу в путі,
Дякую я долі за цю милість,
Що звела із Вами у житті.
Скільки ж Ви людей урятували!
Вдячності від них нема кінця…
Віддаєте людям своє серце,
Щоб були здорові їх серця.
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Медпрацівник не Бог – людина,
але від нього, як від Бога,
для зцілення украй потрібна
недужим людям допомога.
І дай вам, Боже, всім надовго
здорового, безхмарного життя.
Для цього людям віддаєте
свої знання, і сили, й почуття.
Дорогі медики, спасибі вам за вашу роботу! Вітаємо з вашим професійним святом!