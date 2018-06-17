Хочете дізнатися, як приготувати малосольні огірки швидко й апетитно? У нашій топ-5 добірці ви знайдете прості рецепти на будь-який смак. Читайте найкращі рецепти малосольних огірків просто зараз!
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Хрусткі малосольні огірки
Складові:
- 2 кг огірків (краще маленьких)
- 3 ст. л. солі
- 1 пуч. кропу
- 1 гол. свіжого часнику
- 6–7 скл. кип’яченої або фільтрованої води
Приготування:
- Ретельно промити огірки та зелень.
- Неочищену від шкірки часникову голівку розділити на окремі зубчики. Розчавити їх за допомогою «товкачика» або широкого леза ножа.
- Відфільтровану або кип’ячену охолоджену воду налити в миску й додати сіль. Перемішати.
- На дно банки об’ємом три літри або контейнера розкласти половину рубленої зелені та частину зубків часнику.
- Щільно укладати огірки, доки не заповниться вся банка.
- Зверху покласти решту часнику й кропу.
- Ще раз перемішати сольовий розчин, бажано до повного розчинення солі.
- Залити отриманим розчином огірки, накриваємо кришкою або марлею та залишити при кімнатній температурі приблизно на день.
- Після цього зберігати їх у холодильнику.
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Швидкий рецепт малосольних огірків
Складові:
- 500 г огірків
- ½ пуч. петрушки
- ½ пуч. кропу
- 2 зуб. часнику
- Дрібка солі
- Дрібка цукру
- Чилі (мелений) – за смаком
Приготування:
- Помити огірки, нарізати кільцями.
- Подрібнити інші інгредієнти, потім ретельно все перемішати
- Змішати огірки з маринадом.
- Маринувати 15 хвилин.
Солоні огірки
Складові (для 3-літрової банки):
- 1,5 кг огірків
- 2 шт. молодого листя хрону
- 5 шт. листочків вишні
- 5 шт. листочків смородини
- 1 пучок кропу
- 2 шт. лаврового листа
- 5 шт. запашного перцю горошком
- 2 зубчики часнику
- 100 г морської солі
- 3 л фільтрованої або бутильованої води
Приготування:
- Замочити огірки у воді мінімум на годину. На дно чистої банки покласти листя хрону, вишні та смородини, гілочку кропу. Щільно укласти великі огірки — вони повинні розташовуватися вертикально.
- Зверху викласти менші огірки. Потім накрити їх листочками хрону, вишні та смородини. Додати часник, перець, лавровий лист, сіль. Залити холодною очищеною водою.
- Закрити банку капроновою кришкою, добре струснути, щоб розчинилася сіль. Сховати на три доби в тепле темне місце, злегка прикривши кришкою.
- Не забувати збирати піну з банки. Злити розсіл в окремий посуд, додати 100 мл води та кип’ятити близько 5 хвилин. Зняти піну.
- Посипати огірки гірчицею або додати її, попередньо загорнувши в чисту білу бавовняну тканину.
- Не поспішаючи залити огірки киплячим розсолом до краю горла банки, закатати стерилізованою кришкою. Перевернути догори дном, перевірити, щоб з-під кришки не текло і не шипіло.
- Укутати банки (наприклад, ковдрою) та залишити охолоджуватись.
- Зберігати огірки в темному прохолодному місці.
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Малосольні огірки з часником
Складові:
- 1 кг дрібних ґрунтових огірків
- 3 зубчики часнику
- 1 лист хрону
- 2–3 парасольки кропу
- 2 ст. л. солі
- 1 ст. л. цукру
- 1 л води
Приготування:
- Помити огірки, залишити в холодній воді на 60 хвилин.
- В 1 літрі води розчинити сіль і цукор, важливо зберегти пропорції.
- Помити і крупно нарізати лист хрону, почистити часник і нарізати його на часточки.
- Якщо хочете, щоб огірки були готові вже наступного дня, то перед засолкою потрібно обрізати кінчики.
- У скляну банку або пляшку скласти часник, частину кропу й хрону, потім укласти огірки, а зверху — решту зелені. Залити розсолом так, щоб він все покривав. Банку зав’язати марлевою серветкою.
- Залишити огірки на добу. В процесі розсіл повинен стати каламутним, а самі огірки змінити трохи колір.
- Зберігати малосольні огірки в холодильнику.
Простий рецепт малосольних огірків
Складові:
- 1, 5 кг огірків
- 5 зубчиків часнику
- 3 ст. л. солі
- Зелений кріп
- Окріп
Приготування:
- Ретельно вимити огірки. Для швидкого приготування зрізати кінчики овочів.
- У чисту банку на дно викласти кріп і порізаний часник. Далі щільно укладати огірки.
- Зверху покласти кріп, додати сіль. Залити огірки окропом та накрити капроновою кришкою.
- Обережно покрутити банку, щоб сіль розчинилася.
- Коли малосольні огірки охолонуть, їх потрібно поставити у холодильник. Страва буде готова вже за кілька годин.