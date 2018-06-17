День медичного працівника щороку відзначають у третю неділю червня. У 2018-му вітати з професійним святом тих, хто дав клятву Гіппократа, будуть 17 червня. А чи знаєте ви, як з’явився День медика? Історія свята та цікаві факти – в матеріалі від редакції stb.ua.

Традиція відзначати День медичного працівника в Україні затверджена з 1994 року указом президента. Однак сама ідея присвятити свято медикам виникла в 70-х роках, а 1980-го було вирішено ввести свято на загальносоюзному рівні. Цього дня прийнято вітати не тільки лікарів, а й медсестер, фельдшерів, фармацевтів, лаборантів і санітарів – іншими словами, усіх тих, хто так чи інакше пов’язаний з медициною.

До речі, крім Дня медика, в нашій країні також відзначають День акушера (5 травня), День медичної сестри (12 травня), День травматолога (20 травня) і День хірурга (третя субота вересня). Також привітати тих, хто присвятив себе порятунку людських життів, можна в перший понеділок жовтня – у Міжнародний день лікаря.

Якщо ви хочете сьогодні побажати щось приємне тим, хто працює в галузі охорони здоров’я, беріть на замітку привітання з днем ​​медика.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ