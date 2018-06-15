Плісирована спідниця ідеально підходить, аби створити романтичний і жіночний образ для побачення, чудово поєднується з елементами офісного гардеробу і не менш вдало – з базовими футболками. Якщо ви хочете дізнатися, з чим носити спідницю-плісе і які варіанти в моді влітку 2018-го, читайте наш матеріал.

Із сорочкою

Найуніверсальніша комбінація – плісе і класична сорочка, заправлена ​​всередину. Якщо ви не хочете порушувати діловий дрес-код, вибирайте спідниці темних кольорів – глибокого коричневого, смарагдового, бордового. Вони гарно поєднуються із традиційними для офісу білим, світло-блакитним і блідо-рожевим відтінками. Стильно виглядає і плісирована спідниця з джинсовою сорочкою. Щоб образ вийшов більш неформальним, її можна не заправляти, а зав’язати на талії.

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З повітряною блузкою

Бавовняна, шовкова, шифонова або мереживна блуза – безпрограшне рішення для плісированої спідниці як міді-, так і максі-довжини. Легкості та літнього настрою додадуть аксесуари – солом’яний капелюх, мініатюрна сумочка, хустка на шиї або стрічка у волоссі. Цього сезону акцент рекомендуємо робити на пастельні відтінки і квіткові принти.

З футболкою

Її можна носити просто поверх спідниці або заправити, злегка приспустивши. Спробуйте поекспериментувати з малюнком: якщо низ досить нейтрального відтінку, вибирайте футболки з написами або зображенням. Якщо принта немає, не уникайте насичених кольорів – вишневого, індиго, фуксії. Стильним доповненням до такого вбрання стануть модні влітку 2018 шльопанці – біркенштоки, на платформі або з бахромою.

З кроп-топом або бра

Образ з плісированою спідницею до або нижче колін цілком може бути сексуальним, якщо як верх використовувати укорочений топ, бюст’є або бралет. Відкрита смужка на талії виглядає хвилююче, але не вульгарно. Завершальним акордом стануть «човники» або туфлі на квадратному каблуці.

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З джинсовкою або косухою

Денім та шкіра вигідно грають на контрасті з ніжною і повітряною спідницею плісе, додаючи образу перчинки і недбалості. Одягати курточку не обов’язково – достатньо просто накинути на плечі. Влітку радимо звернути увагу на легкі укорочені варіанти, а в холодну пору незамінні моделі oversize. Наряд виглядатиме більш повсякденно, якщо взути кросівки або кеди, і святково – з підборами або босоніжками на шпильці.

З об’ємним джемпером або світшотом

Те, що потрібно на весну або в прохолодний літній вечір! Незважаючи на те, що джемпер більше стосується спортивного гардеробу, наряд вийде незвичайним і жіночним в поєднанні зі взуттям на підборах. Віддавайте перевагу моделям з простим і лаконічним кроєм без малюнка і фурнітури. Якщо джемпер занадто об’ємний, щоб заправляти його всередину спідниці, талію можна підкреслити тонким ремінцем або поясною сумкою.

З піджаком

Замість приталених силуетів цього року вибираємо більш грубі фасони прямого крою, ніби з чоловічого плеча. Відтінок, який не втратить актуальності незалежно від сезону і кольору спідниці плісе, – графітовий сірий, а універсальний принт – клітинка.

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