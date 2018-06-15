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Телеканал СТБ / Малосольні огірки в пакеті: рецепт приготування

Малосольні огірки в пакеті: рецепт приготування

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Як приготувати малосольні огірки в пакеті? Сухий посол – це спосіб приготування солоних огірків, при якому не використовується розсіл. Він вимагає мінімум часу і зусиль, до того ж приготовані за цим рецептом малосольні огірки виходять дуже смачними. Читайте, як зробити малосольні огірки в пакеті покроково.

малосологурцы

Інгредієнти

  • Огірки – 1 кг
  • Сіль – 1 ст. л.
  • Цукор – 1 ч. л.
  • Зубок часнику – 2–3 шт
  • Пучок кропу

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Приготування

  1. Добре вимити огірки, обрізати кінчики з двох сторін.
  2. Кріп помити, струсити зайву воду, можна дрібно нарізати.
  3. Вибрати міцний поліетиленовий пакет. Скласти в нього огірки, насипати сіль і цукор, додати часник, порізаний пластинками, і кріп.
  4. Зав’язати пакет і кілька разів струсити, щоб сіль з цукром розподілилися рівномірно.
  5. Пакет прибрати в холодильник мінімум на 6 годин.

Можна зробити смак огірків більш пікантним, додаючи інші спеції і трави. Наприклад, дуже добре додавати цілі горошини коріандру і запашного перцю, зелень кінзи, селери або тархуна, листя вишні, хрону, смородини, дрібно нарізаний гострий перець.

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Готові малосольні огірки зберігати в холодильнику. Цей продукт активно віддає сік, тому зберігається не більше 2–3 днів.

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