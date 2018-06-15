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Телеканал СТБ / Страви з молодої картоплі: топ-3 рецептів

Страви з молодої картоплі: топ-3 рецептів

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Як приготувати молоду картоплю? Пропонуємо вам прості рецепти страв із молодої картоплі на кожен день. Молода картопля – корисний і смачний продукт, який легко приготувати і можна знайти в будь-якому магазині або на ринку. Ми розповімо, як готувати страви з молодої картоплі.

Молода картопля з кропом

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Інгредієнти

  • Молода картопля – 1 кг
  • Зубок часнику – 2 шт.
  • Пучок кропу
  • Вершкове масло – 100 г
  • Чорний мелений перець – за смаком
  • Сіль – 1 ст. л.
  • Вода – 1–1,5 л

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Приготування

  1. Молоду картоплю помити і почистити. Велику картоплину розрізати, дрібну можна залишити цілою.
  2. Покласти молоду картоплю в каструлю, залити водою, щоб вона покривала картоплю на 1–2 пальці.
  3. Довести воду до кипіння, посолити і варити молоду картоплю під кришкою на середньому вогні 15–20 хвилин.
  4. Поки вариться картопля, готуємо заправку: подрібнити кріп; часник пропустити через прес, змішати кріп з часником, злегка посолити і поперчити.
  5. З готової картоплі злити воду, а саму картоплю злегка підсушити на повільному вогні 10–20 секунд, періодично струшуючи, щоб википіла вода.
  6. Додати в готову молоду картоплю кріп з часником, вершкове масло, накрити кришкою і кілька разів струсити, щоб все перемішалося.

Молода картопля у сметані з часником

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Інгредієнти

  • Молода картопля – 1 кг
  • Зубок часнику – 2 шт.
  • Пучок кропу
  • Вершкове масло – 100 г
  • Сметана – 300 г
  • Сіль за смаком

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Приготування

  1. Помити картоплю і поставити варитися в підсоленій воді.
  2. Картоплю очистити від шкірки.
  3. Помити і дрібно порізати кріп. Подрібнити часник.
  4. Приготувати сметанну заправку: в посудину вилити сметану, додати до неї кріп і часник, трохи посолити і перемішати.
  5. Варити молоду картоплю потрібно приблизно 30–35 хвилин.
  6. Коли картопля звариться, злити воду, трохи підсушити картоплю на слабкому вогні без кришки протягом хвилини.
  7. Додати масло і струснути, щоб воно перемішалося з картоплею. Викласти картоплю в миску, полити сметанною заправкою. Накрити кришкою, укутати, щоб вона не охолола, і дати настоятися 7–10 хвилин.

Смажена молода картопля

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Інгредієнти

  • Молода картопля – 700 г
  • Зубок часнику – 2–3 шт.
  • Пучок кропу
  • Розмарин – 2 гілочки
  • Рослинна олія – ​​100 мл
  • Чорний мелений перець – за смаком
  • Сіль за смаком

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Приготування

  1. Молоду картоплю помити і почистити.
  2. Велику картоплю розрізати навпіл, невелику залишити цілою.
  3. Налити олію в сковороду і добре розігріти. Викласти в сковороду молоду картоплю і обсмажити з усіх боків до золотистої скоринки. Накрити кришкою і готувати на середньому вогні, періодично помішуючи, приблизно 15 хвилин.
  4. Додати на сковороду розмарин і готувати ще 5–10 хвилин. В кінці картоплю посолити і поперчити.
  5. Дрібно порізати кріп. Часник пропустити через прес. Готову смажену картоплю посипати кропом і часником, накрити кришкою і дати постояти пару хвилин.

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