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Телеканал СТБ / Персиковий лікер: як приготувати в домашніх умовах

Персиковий лікер: як приготувати в домашніх умовах

Телеканал СТБ

Сезон персиків в самому розпалі. Як же приємно зірвати з дерева плід і насолоджуватися його літнім смаком. Щоб його сонячний аромат і спогади про літо зігрівали вас навіть зимовими вечорами, пропонуємо вам приготувати персиковий лікер в домашніх умовах. Читайте покроковий рецепт, який порадує вас простотою в приготуванні і здивує ваших подруг і близьких. На його основі можна приготувати багато коктейлів, або ж просто насолоджуватися смаком персикового лікеру.

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Інгредієнти:

  • персики – 1 кг
  • якісна горілка або спирт 40-45% – 1 літр
  • цукор – 250-350 грам
  • вода – 100-150 грам

Спосіб приготування:

  • З персиків необхідно зняти шкурки, вони дають гіркоту. Коли плоди будуть очищені – розрізаємо їх на половинки і витягаємо кісточки.
  • М’якоть подрібнюємо блендером до однорідного стану.
  • В персикове пюре додаємо 100-150 г окропу, добре перемішуємо.
  • Через 2-3 шари марлі вичавлюємо сік з пюре. М’якоть можна викидати.
  • У сік додаємо горілку, цукор і ретельно перемішуємо. Якщо ви любитель солодкого, цукру можна додати трохи більше.
  • Переливаємо в ємність, в якій лікер буде настоюватися. Ставимо в темне місце з кімнатною температурою на 2 тижні. Раз на добу, лікер необхідно струшувати.
  • За 2 тижні, лікер необхідно профільтрувати через вату, або складену в кілька разів марлю. Розлити по пляшках.

Персиковий лікер готовий! Зберігати його потрібно при кімнатній температурі, в герметично закритій ємності. Термін придатності такого лікеру – 3 роки.

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