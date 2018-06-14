Як зібрати аптечку у відпустку? Часто люди, збираючись на літній відпочинок, упаковують в дорожню валізу все що завгодно, крім найважливішого. Але ж грамотно зібрана аптечка допоможе вам не тільки зберегти здоров’я, але й врятує життя. Читайте, які ліки взяти у відпустку, в матеріалі.
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Отже, не розраховуйте, що зможете придбати все необхідне вже на базі відпочинку. Обов’язково сходіть перед від’їздом в аптеку з таким списком:
- Бинт нестерильний 5х5 і 5х10 см;
- Вата – 1 упаковка, а краще ватяні подушечки – 2 упаковки;
- Бактерицидні лейкопластирі (різних розмірів);
- Йод, зеленка – по 1 флакончику або фломастеру;
- Крем від сонячних опіків, дрібних подряпин, опіків медузи;
- Крем від шкірних алергічних реакцій, а також крем, що знімає свербіж і набряки при укусах комах;
- Антигістамінний препарат – при системних алергічних реакціях, укусах бджіл тощо;
- Жарознижувальні;
- Оральні септики – беремо, якщо в компанії їдуть люди, схильні до тонзилітів, ларингітів, фарингітів, тобто якщо часто болить горло;
- Засоби від діареї, печії, здуття живота тощо;
- Знеболювальний препарат;
- Косметика для догляду за шкірою на сонці: сонцезахисний крем, крем після засмаги тощо.
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Якщо у вас є хронічні захворювання, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем і візьміть з собою медикаменти, прописані конкретно вам.