Як зібрати аптечку у відпустку? Часто люди, збираючись на літній відпочинок, упаковують в дорожню валізу все що завгодно, крім найважливішого. Але ж грамотно зібрана аптечка допоможе вам не тільки зберегти здоров’я, але й врятує життя. Читайте, які ліки взяти у відпустку, в матеріалі.

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Отже, не розраховуйте, що зможете придбати все необхідне вже на базі відпочинку. Обов’язково сходіть перед від’їздом в аптеку з таким списком:

Бинт нестерильний 5х5 і 5х10 см;

Вата – 1 упаковка, а краще ватяні подушечки – 2 упаковки;

Бактерицидні лейкопластирі (різних розмірів);

Йод, зеленка – по 1 флакончику або фломастеру;

Крем від сонячних опіків, дрібних подряпин, опіків медузи;

Крем від шкірних алергічних реакцій, а також крем, що знімає свербіж і набряки при укусах комах;

Антигістамінний препарат – при системних алергічних реакціях, укусах бджіл тощо;

Жарознижувальні;

Оральні септики – беремо, якщо в компанії їдуть люди, схильні до тонзилітів, ларингітів, фарингітів, тобто якщо часто болить горло;

Засоби від діареї, печії, здуття живота тощо;

Знеболювальний препарат;

Косметика для догляду за шкірою на сонці: сонцезахисний крем, крем після засмаги тощо.

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Якщо у вас є хронічні захворювання, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем і візьміть з собою медикаменти, прописані конкретно вам.

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