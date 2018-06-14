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Телеканал СТБ / Як зібрати аптечку у відпустку: список необхідних ліків

Як зібрати аптечку у відпустку: список необхідних ліків

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Як зібрати аптечку у відпустку? Часто люди, збираючись на літній відпочинок, упаковують в дорожню валізу все що завгодно, крім найважливішого. Але ж грамотно зібрана аптечка допоможе вам не тільки зберегти здоров’я, але й врятує життя. Читайте, які ліки взяти у відпустку, в матеріалі.

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Отже, не розраховуйте, що зможете придбати все необхідне вже на базі відпочинку. Обов’язково сходіть перед від’їздом в аптеку з таким списком:

  • Бинт нестерильний 5х5 і 5х10 см;
  • Вата – 1 упаковка, а краще ватяні подушечки – 2 упаковки;
  • Бактерицидні лейкопластирі (різних розмірів);
  • Йод, зеленка – по 1 флакончику або фломастеру;
  • Крем від сонячних опіків, дрібних подряпин, опіків медузи;
  • Крем від шкірних алергічних реакцій, а також крем, що знімає свербіж і набряки при укусах комах;
  • Антигістамінний препарат – при системних алергічних реакціях, укусах бджіл тощо;
  • Жарознижувальні;
  • Оральні септики – беремо, якщо в компанії їдуть люди, схильні до тонзилітів, ларингітів, фарингітів, тобто якщо часто болить горло;
  • Засоби від діареї, печії, здуття живота тощо;
  • Знеболювальний препарат;
  • Косметика для догляду за шкірою на сонці: сонцезахисний крем, крем після засмаги тощо.

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Якщо у вас є хронічні захворювання, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем і візьміть з собою медикаменти, прописані конкретно вам.

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