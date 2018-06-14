Як зробити квас у домашніх умовах, щоб врятуватися влітку від спеки? Ми підкажемо покроковий рецепт домашнього квасу, з яким впорається кожна господиня. Цей напій смачний, натуральний і дуже добре підходить для спекотної пори року. Щоб пити натуральний квас в будь-який час, дотримуйтесь докладних порад приготування традиційного слов’янського напою. Квас найчастіше буває кислим, але за допомогою порад приготування його в домашніх умовах ви зможете регулювати смак.

З чого робиться квас

Готується квас із солоду, ячмінного або пшеничного, і борошна на основі бродіння, а також із житнього хліба. Часто в нього додають мед і різноманітні трави. Також квас готують з ягід, фруктів і навіть з буряку.

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Види квасу

На Русі, крім хлібного, великою популярністю користувався і фруктовий квас. Напій готували з груш, яблук, брусниці, журавлини, сливи, родзинок, малини. Використовували подрібнені ягоди і плоди, а не тільки чисті соки.

У таких напоях було від 1 до 3% алкоголю.

Більш хмільний квас воліли вживати в Англії, Німеччині, Угорщині, Данії. Міцність напою в цих країнах коливалася від 3 до 6%.

Раніше користувалися більш ніж 150 рецептами квасу, серед яких був білий окрошковий, родзинковий, солдатський, монастирський, боярський і багато інших.

Рецепт квасу в домашніх умовах

Інгредієнти

Вода кип’ячена (охолоджена) – 3 л

Хліб житній – 300 г

Дріжджі пресовані – 30 г

Цукор – 100 г

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Приготування

Дріжджі розведіть у склянці теплої кип’яченої води. Потім вилийте суміш у підготовлений бутиль, додайте підсмажений хліб, нарізаний невеликими шматочками, і цукор. Залийте все водою. Банку прикрийте марлею і залиште при кімнатній температурі на кілька днів. Коли квас дозріє, процідіть його. Квас готовий, щойно сухарі залишаться на дні та більше не підніматимуться. Готовий напій поставте в холодильник або в холодне місце. Половину хлібної закваски, що залишилася, залиште для наступних порцій. Для них вам уже не знадобляться дріжджі, тільки вода, хліб і цукор.

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