Як витягнути кліща? Літо — час небезпечних комах, тому кожен відпочивальник на природі повинен знати, як витягнути кліща зі шкіри у людей та у тварин. Інструкція, як правильно видалити кліща, в нашому матеріалі!

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Кліща можна витягнути:

пінцетом;

пальцями;

ниткою.

Інструкція, як витягнути кліща правильно:

За допомогою пінцета, пальців:

Візьміть кліща якомога ближче до хоботка. Тримаючи його строго перпендикулярно до місця укусу, акуратно повертайте тіло кліща навколо осі. Вийміть кліща зі шкірного покриву.

За допомогою нитки:

Зав’язати міцну нитку в вузол якомога ближче до хоботка кліща. Повільно розгойдуючи та підтягуючи вгору, витягнути кліща.

Продезінфікувати місце укусу спиртом, йодом, одеколоном, інше.

Вимити руки з милом.

Здати кров на аналіз.

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ВАЖЛИВО. Якщо під час видалення в шкірі залишилися головка або хоботок кліща, обробіть ранку 5% розчином спирту – вони повинні випасти. Також можна витягти голівку або хоботок за допомогою голки. Протріть її спиртом або прожарте на вогні, потім видаляйте так, як видаляють скалку.

Не можна:

Брати кліща голими пальцями. Краще заздалегідь обмотати їх марлею.

Робити різкі рухи, щоб не розірвати кліща.

Використовувати олію. Воно закупорить дихальні шляхи кліща, в результаті чого той вмирає, так і залишившись у шкірі.

Здавати кров на аналізи одразу після укусу. За такий маленький термін вони нічого не покажуть.

Корисні рекомендації:

Вибирайте правильний одяг — він повинна повністю закривати все тіло, залишаючи мінімум відкритих ділянок шкіри. Регулярно оглядайте себе та своїх близьких. Перші кілька годин кліщ сидить на майбутній жертві, вибираючи місце. Це хороша можливість зняти з себе паразита ще до моменту укусу. Витягнутого кліща можна кинути в окріп, спалити на вогні або здати в лабораторію на дослідження. Через два тижні після укусу зробіть аналіз крові на наявність антитіл до вірусу кліщового енцефаліту, через місяць — на антитіла до борелії.

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