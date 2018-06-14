Як витягнути кліща? Літо — час небезпечних комах, тому кожен відпочивальник на природі повинен знати, як витягнути кліща зі шкіри у людей та у тварин. Інструкція, як правильно видалити кліща, в нашому матеріалі!
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Кліща можна витягнути:
- пінцетом;
- пальцями;
- ниткою.
Інструкція, як витягнути кліща правильно:
- За допомогою пінцета, пальців:
Візьміть кліща якомога ближче до хоботка. Тримаючи його строго перпендикулярно до місця укусу, акуратно повертайте тіло кліща навколо осі. Вийміть кліща зі шкірного покриву.
- За допомогою нитки:
Зав’язати міцну нитку в вузол якомога ближче до хоботка кліща. Повільно розгойдуючи та підтягуючи вгору, витягнути кліща.
- Продезінфікувати місце укусу спиртом, йодом, одеколоном, інше.
- Вимити руки з милом.
- Здати кров на аналіз.
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ВАЖЛИВО. Якщо під час видалення в шкірі залишилися головка або хоботок кліща, обробіть ранку 5% розчином спирту – вони повинні випасти. Також можна витягти голівку або хоботок за допомогою голки. Протріть її спиртом або прожарте на вогні, потім видаляйте так, як видаляють скалку.
Не можна:
- Брати кліща голими пальцями. Краще заздалегідь обмотати їх марлею.
- Робити різкі рухи, щоб не розірвати кліща.
- Використовувати олію. Воно закупорить дихальні шляхи кліща, в результаті чого той вмирає, так і залишившись у шкірі.
- Здавати кров на аналізи одразу після укусу. За такий маленький термін вони нічого не покажуть.
Корисні рекомендації:
- Вибирайте правильний одяг — він повинна повністю закривати все тіло, залишаючи мінімум відкритих ділянок шкіри.
- Регулярно оглядайте себе та своїх близьких. Перші кілька годин кліщ сидить на майбутній жертві, вибираючи місце. Це хороша можливість зняти з себе паразита ще до моменту укусу.
- Витягнутого кліща можна кинути в окріп, спалити на вогні або здати в лабораторію на дослідження.
- Через два тижні після укусу зробіть аналіз крові на наявність антитіл до вірусу кліщового енцефаліту, через місяць — на антитіла до борелії.
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