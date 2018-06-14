День блогера: історія свята і на кого підписатися в Україні

Сьогодні, 14 червня, найактивніші інтернет-користувачі зі значною кількістю підписників відзначають професійне свято – Міжнародний день блогера. Його мета – підтримувати дружні стосунки між блогерами мережі з усього світу. Докланіше про історію свята, про блогерів телеканалу СТБ, а також про інших популярних українських блогерів – в матеріалі.
Історія Дня блогера
Вперше Міжнародний день блогера відзначили майже 15 років тому – 2004 року. Ідея заснувати свято прийшла в голову американському студенту зі Стенфорда. Хлопець просто запропонував в мережі зробити щорічний День блогера, і його ідею підтримали понад 500 осіб з різних країн світу.
А ось першим блогером прийнято вважати американця Тіма Бернеса-Лі. Саме йому спало на думку 1992 року створити просту веб-сторінку для розміщення новин. Потім з’явилася перша інтернет-платформа для ведення блогу – Blogger. Сьогодні портал є частиною Google.
З моменту заснування свята 2004 року цього дня по всьому світу проводяться різні заходи, які дозволяють підписникам зустрітися і поспілкуватися з улюбленими блогерами. Так, цього літа в Києві пройшов Міжнародний фестиваль відеоблогерів ВідеоЖара 2018. До речі, саме там YouTube-канал СТБ отримав престижну нагороду.
Найпопулярніші блогери СТБ
Серед ведучих, експертів і навіть учасників проектів на телеканалі СТБ є ті, хто також ділиться на своїх сторінках в соцмережах корисною інформацією – про харчування, здоров’я, спорт, виховання дітей, красу та психологію. Підписуйтесь в Instagram на блогерів улюбленого телеканалу:
Здоровий спосіб життя, спорт і правильне харчування
1️⃣ Забегаем на степ левой ногой 20 р., затем правой 20 р. 2️⃣ Планка, зашагивания на степ руками, так же поочерёдно левой и правой 10-20 р. 3️⃣ Отжимания 10-20 р. (облегчённый вариант с колен) #стб #маринаузелкова #тренер #фитнес #тренировка #упражнения #спорт #зож #похудение #stb #stbua #uzelkova #sport #fitness #sportlife #sportgirl #fitnessaddict #fitnessmotivation #coach #sporttime #fitnessgirl #fitnesslife #instasport #body #wow #women #newbalance Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina)
Кулінарія
Пармезановая голова. Ну а если серьёзно, то я сегодня был в каком-то пармезановом храме. Там хочется просто молчать и молиться сырному богу. Попробовал пармезан трехлетней выдержки и влюбился в него по-новому. Вот знаете, когда жизнь делится на «до» и «после». И да, эта пармезановарня семейная. Ей уже 200 лет, на секундочку. Я в шоке. Вы только представьте: семейные рецепты, семейные традиции, семейные секреты. Очень мощно. ⠀ Как делается сыр вы можете посмотреть в stories. #япрототутбыл #гастротур #италия #эмилияроманья Публикация от Evgeniy Klopotenko (@klopotenko)
Психологія, сім’я и lifestyle
Для меня человеческие отношения и общение, в целом,- это важная энергия, это эмоции, уроки, знания, краски, выводы и та территория, где развивается чувствительность….. Знайте, несмотря на мой #побег, вы все меня пронзили до глубины души вашими поздравлениями и пожеланиями!!! Спасибо каждому из вас за такие слова – со смыслами и искренностью! Ценю всё и запомню этот день! Вы у меня чудесные и самые добрые! #счастлива Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)
А В ЧЕМ РАЗНИЦА? Я тут подумал что всех людей можно разделить на две категории. Одни хотят чтобы им помогли. Другие хотят чтобы им не мешали. И это абсолютно разные модели поведения и стратегии мышления. Понимаете ли вы разницу между этими двумя типами людей? Как себя ведут и как мыслят одни а как другие? Публикация от Дмитрий Карпачев (@karpachoff)
Краса
🖤 немножко креатива 🖤 #makeup #beaytiful #folowme #makeupartist #blogger #highlights #love Публикация от Lena Melnyk (@lenamelnyc)
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Найпопулярніші українські блогери
Цієї зими проект «Вікна-новини» запустив п’ятисерійний спецпроект «Я#блогер» кореспондента Артема Сорокіна, присвячений успішним українським блогерам. Герої серії передач розповіли, як завдяки своїй діяльності в соцмережах їм вдалося не тільки здобути популярність, а й почати добре заробляти.
Якщо ви досі цього не зробили, ми радимо підписатися на круті блоги учасників спецпроекту:
- @m.a.m.a.s.i.t.a – Марія Скорченко, викладач гарячого twerk dance;
- Олена Венум – володарка найпопулярнішого жіночого YouTube-каналу в Україні;
- Руслан Кузнєцов – чоловік Олени з мільйонною аудиторією на YouTube;
- @olgakulinych – Ольга Кулинич, чемпіонка України, Європи та призер чемпіонату світу з бодіфітнесу;
- YanGo – 19-річний Ян Гордієнко прославився завдяки коротким відеороликам про своє життя, які він викладає на YouTube;
- Пупсі Кіра – наймолодша героїня нашого топу має 603 тис. підписників на YouTube і 408 тис. – в Instagram;
- Ольга Матвєй – популярна українська кулінарна блогерка, яка підкорює своїх глядачів рецептами простих і недорогих домашніх страв.
Детальніше про спецпроекті «Я#блогер» дізнаєтеся з відео: