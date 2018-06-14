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Телеканал СТБ / День блогера: історія свята і на кого підписатися в Україні

День блогера: історія свята і на кого підписатися в Україні

Телеканал СТБ

Сьогодні, 14 червня, найактивніші інтернет-користувачі зі значною кількістю підписників відзначають професійне свято – Міжнародний день блогера. Його мета – підтримувати дружні стосунки між блогерами мережі з усього світу. Докланіше про історію свята, про блогерів телеканалу СТБ, а також про інших популярних українських блогерів – в матеріалі.

международный день блогера

Історія Дня блогера

Вперше Міжнародний день блогера відзначили майже 15 років тому – 2004 року. Ідея заснувати свято прийшла в голову американському студенту зі Стенфорда. Хлопець просто запропонував в мережі зробити щорічний День блогера, і його ідею підтримали понад 500 осіб з різних країн світу.

А ось першим блогером прийнято вважати американця Тіма Бернеса-Лі. Саме йому спало на думку 1992 року створити просту веб-сторінку для розміщення новин. Потім з’явилася перша інтернет-платформа для ведення блогу – Blogger. Сьогодні портал є частиною Google.

З моменту заснування свята 2004 року цього дня по всьому світу проводяться різні заходи, які дозволяють підписникам зустрітися і поспілкуватися з улюбленими блогерами. Так, цього літа в Києві пройшов Міжнародний фестиваль відеоблогерів ВідеоЖара 2018. До речі, саме там YouTube-канал СТБ отримав престижну нагороду.

Найпопулярніші блогери СТБ

Серед ведучих, експертів і навіть учасників проектів на телеканалі СТБ є ті, хто також ділиться на своїх сторінках в соцмережах корисною інформацією – про харчування, здоров’я, спорт, виховання дітей, красу та психологію. Підписуйтесь в Instagram на блогерів улюбленого телеканалу:

Здоровий спосіб життя, спорт і правильне харчування

Мирослава Ульяніна

Марина Боржемська-Узелкова

Аніта Луценко

Кулінарія

Євген Клопотенко

Пармезановая голова. Ну а если серьёзно, то я сегодня был в каком-то пармезановом храме. Там хочется просто молчать и молиться сырному богу. Попробовал пармезан трехлетней выдержки и влюбился в него по-новому. Вот знаете, когда жизнь делится на «до» и «после». И да, эта пармезановарня семейная. Ей уже 200 лет, на секундочку. Я в шоке. Вы только представьте: семейные рецепты, семейные традиции, семейные секреты. Очень мощно. ⠀ Как делается сыр вы можете посмотреть в stories. #япрототутбыл #гастротур #италия #эмилияроманья Публикация от Evgeniy Klopotenko (@klopotenko)

Психологія, сім’я и lifestyle

Маша Єфросініна

Для меня человеческие отношения и общение, в целом,- это важная энергия, это эмоции, уроки, знания, краски, выводы и та территория, где развивается чувствительность….. Знайте, несмотря на мой #побег, вы все меня пронзили до глубины души вашими поздравлениями и пожеланиями!!! Спасибо каждому из вас за такие слова – со смыслами и искренностью! Ценю всё и запомню этот день! Вы у меня чудесные и самые добрые! #счастлива Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Дмитро Карпачов

Соломія Кульба

Краса

Олена Мельник

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Найпопулярніші українські блогери

Мамасита
Цієї зими проект «Вікна-новини» запустив п’ятисерійний спецпроект «Я#блогер» кореспондента Артема Сорокіна, присвячений успішним українським блогерам. Герої серії передач розповіли, як завдяки своїй діяльності в соцмережах їм вдалося не тільки здобути популярність, а й почати добре заробляти.

Якщо ви досі цього не зробили, ми радимо підписатися на круті блоги учасників спецпроекту:

  • @m.a.m.a.s.i.t.a – Марія Скорченко, викладач гарячого twerk dance;
  • Олена Венум – володарка найпопулярнішого жіночого YouTube-каналу в Україні;
  • Руслан Кузнєцов – чоловік Олени з мільйонною аудиторією на YouTube;
  • @olgakulinych – Ольга Кулинич, чемпіонка України, Європи та призер чемпіонату світу з бодіфітнесу;
  • YanGo – 19-річний Ян Гордієнко прославився завдяки коротким відеороликам про своє життя, які він викладає на YouTube;
  • Пупсі Кіра – наймолодша героїня нашого топу має 603 тис. підписників на YouTube і 408 тис. – в Instagram;
  • Ольга Матвєй – популярна українська кулінарна блогерка, яка підкорює своїх глядачів рецептами простих і недорогих домашніх страв.

Детальніше про спецпроекті «Я#блогер» дізнаєтеся з відео:

Video: День блогера: історія свята і на кого підписатися в Україні

Міжнародний День Блогера відзначають 14 червня. У 2018 році це свято вже більш популярне, ніж кілька років тому. Читайте історію свята День Блогера і на кого з українських блогерів варто підписатися

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