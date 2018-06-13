Смачний, освіжаючий та ароматний вишневий сорбет – ідеальний десерт у літню спеку. Всього чотири інгредієнти, трохи вашого терпіння і смаколик готовий! Читайте покроковий рецепт вишневого сорбета в нашому матеріалі.

Інгредієнти:

1 кг вишень

1 склянка цукру

сік половини лайма

1 ст.л. рому (за бажанням)

Спосіб приготування:

Вишню вимити, просушити і видалити кісточки Усі інгредієнти змішати і перебити за допомогою блендера Протерти масу через сито, щоб видалити залишки шкірочок Перелити масу в контейнер, поставити в морозильну камеру на 1 годину, дістати, перемішати і поставити назад. Повторити процедуру 3-4 рази і поставити сорбет в морозильник на 6-8 годин до повного застигання.

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