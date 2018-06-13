PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Мохіто: топ-3 варіанти приготування

Мохіто: топ-3 варіанти приготування

Телеканал СТБ

Ніщо не освіжає у спеку краще ніж мохіто. Не дарма це один з найпопулярніших літніх коктейлів, без якого не обходиться жодна вечірка. Приготувати мохіто вдома дуже легко і просто. У нашому матеріалі ви знайдете топ-3 рецепта мохіто – класичний, полуничний та ягідний. За своїм бажанням ви можете зробити його алкогольним або безалкогольним.

Класичний мохіто

Інгредієнти:

  • 50 мл білого рому
  • 15 мл цукрового сиропу або цукру за смаком
  • 100 мл содової
  • 80 г лайма
  • кілька гілочок м’яти
  • 200 г льоду

Спосіб приготування:

  1. У склянку покласти шматочки лайма і придавити їх мадлером (якщо готуєте з цукром замість сиропу – його потрібно додавати на цьому етапі і подавити з лаймом)
  2. Візьміть листочки м’яти в одну руку і хлопніть по ній другою рукою, додайте м’яту в стакан
  3. Наповнити склянку льодом (краще подрібненим)
  4. Додати ром і цукровий сироп
  5. Долити до кінця склянки содовою і акуратно перемішати довгою ложкою
  6. Досипати льоду і прикрасити гілочкою м’яти та слайсами лайма

Полуничний мохіто

Інгредієнти:

  • 50 мл білого рому
  • 120 г полуниці
  • 15 мл полуничного сиропу
  • 100 мл содової
  • 60 г лайма
  • кілька гілочок м’яти
  • 200 г подрібненого льоду

Спосіб приготування:

  1. У склянку покласти м’яту, 3 шматочки лайма, 5 ягід полуниці і придавити мадлером
  2. Доверху склянки насипати подрібнений лід
  3. Налити полуничний сироп і білий ром
  4. Залити содовою доверху і акуратно розмішати довгою ложкою
  5. Досипати льоду і прикрасити гілочкою м’яти та полуницею

Читайте також: Як приготувати сорбет: топ-10 рецептів в домашніх умовах

Ягідний мохіто

Інгредієнти:

  • 50 мл білого рому
  • 15 мл цукрового сиропу
  • 1 лайм
  • 100 мл содової
  • 60 мл ягідний сік
  • свіжа полуниця, чорниця і малина
  • кілька гілочок м’яти
  • 200 г подрібненого льоду

Спосіб приготування:

  1. Насамперед потрібно приготувати ягідний сік. Для цього необхідно перебити блендером полуницю, чорницю, малину з додаванням води. Процідити через марлю або сито
  2. У склянку покласти шматочки лайма, листочки м’яти, ягоди і придавити мадлером
  3. Додати лід, налити ром, цукровий сироп, ягідний сік і содову. Акуратно перемішати довгою ложкою
  4. Додати льоду і прикрасити гілочкою м’яти та ягодами

Читайте також: Домашні коктейлі для схуднення: рецепти корисних напоїв

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати