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Мода 2018. Літні брюки

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Наймодніші літні брюки в 2018 році – це переважно класичні, широкі та укорочені моделі простого крою без надмірного декору. Крім універсальних однотонних, у спекотний сезон будуть користуватися популярністю варіанти зі смугастим, картатим і квітковим принтом. Докладніше про те, на які модні брюки варто звернути увагу цього літа, читайте в матеріалі!

Класика на всі часи

Строгі класичні брюки будуть недоречні на пляжній вечірці, але цілком зійдуть для прогулянки набережною після роботи. Якщо вам не потрібно дотримуватися чорно-білого дрес-коду, придивіться до нейтрального бежевого відтінку та хакі. Зовсім літній варіант – пудровий рожевий, ніжно-блакитний і смілива фуксія. Також у новому сезоні будуть популярні брюки з асиметричним кроєм в нижній частині штанин.

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Широкі

Об’ємні брюки-труби із завищеною талією претендують на звання нової класики. Щоб не помилитися, робіть акцент на моделі довжини максі зі струмливих тканин, що закривають взуття, і кльош – звичайний або багатошаровий. Такий фасон візуально витягує фігуру і додає стрункості.

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Кюлоти

Одна з найбільш трендових моделей широких штанів сьогодні насправді була створена в далеких 30-х – для тенісного турніру. Однак на вершині слави їй вдалося протриматися недовго, і за кілька років про такий фасон всі забули. Але не цього літа! Зручні та актуальні сучасні кюлоти можуть бути зшиті з цупкого матеріалу і нагадувати довгі шорти, або ж із м’яких тканин, завдяки яким штани більше схожі на спідницю. Правда, з вибором потрібно бути дуже обережною. Кюлоти личать далеко не всім типам фігури, тому приховати недоліки з їх допомогою не вийде.

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Смугасті

Понад сто років минуло відтоді, як Коко Шанель ввела в моду одяг в смужку, але цей тренд досі не здає своїх позицій. Влітку 2018-го в моді практично всі види смуг, незалежно від їх ширини, напрямку і колірної гами. До речі, не забувайте, що подібні геометричні принти за їх грамотного використання допоможуть приховати зайві кілограми на стегнах. Щоб виглядати стрункішою, віддавайте перевагу брюкам з тонкими вертикальними смугами. Якщо ж ви, навпаки, хочете, аби ваші сідниці здавалися об’ємнішими, надягайте моделі з широкими вертикальними лініями.

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З лампасами

Давно пора відкинути асоціації зі спортивними костюмами і формою військових, коли йдеться про брюки з лампасами. Стильні та елегантні, вони здатні стати родзинкою і ділового, і вечірнього образу – досить додати шпильки або човники.
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Клітинка

Картатий принт звертає на себе увагу, тому комбінувати такі брюки краще з однотонним верхом. Тим, кому наряд здається занадто нудним, пропонуємо поекспериментувати з образом в стилі total – підібрати до низу топ або блузку з аналогічною клітинкою. Крій штанів з лампасами може бути різним. Заохочуються як вільні моделі, що не стримують рухів, так і спокусливі скінні.
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Шкіряні

Відпочити від легких і повітряних тканин, але залишитися в тренді дозволять модні брюки з матової або лакової шкіри. Тільки не звичного чорного, а більш несподіваних кольорів – червоного, рожевого, блакитного. Безумовним фаворитом стануть і шкіряні брюки з тисненням під шкіру рептилій – крокодила або пітона.

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Білі

Незважаючи на те, що літній гардероб складається з більш яскравих речей, універсальні штани для цього сезону – білі. Поєднувати їх можна буквально з чим завгодно, та й підійдуть вони до будь-якого випадку. Збираєтеся на побачення – надягніть білі брюки з пастельною блузкою, хочете виглядати свіжо і ефектно – зупиняйтеся на соковитих, контрастних кольорах. В обох випадках слід розглядати саме широкі фасони – кльош, штани-спідниці, палаццо. Якщо все ж хочете носити звужену модель, вибирайте штани не максі-довжини, а трохи вище щиколотки.
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Брючні костюми

Здавалося б, стриманий і офіційний, костюм вже давно перестав бути частиною виключно ділового образу. Як диктує мода літа 2018, під піджак можна сміливо вдягати футболку, а до строгих брюк – кросівки або кеди. Крім того, рекомендуємо не уникати цікавих принтів. У тренді – все та ж смужка, клітинка, горох, леопард і квіти. Перевага брючного костюму і в невичерпній кількості варіантів, як і з чим носити окремо низ і верх. Така покупка точно виправдає себе!

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Джампсьют

Іншими словами, подовжений комбінезон. Брючні моделі виглядають не гірше костюма і здатні стати його стильною альтернативою навіть на робочому місці. Обов’язкова умова: широкі штанини і приталений силует. Для прогулянок вибирайте вироби з бавовни і льону, а для вечірнього виходу – шовкові, атласні, оксамитові, мереживні.

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