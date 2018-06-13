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Телеканал СТБ / Місячний календар садівника-городника на червень 2018

Місячний календар садівника-городника на червень 2018

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Місячний календар садівника на червень 2018 року визначить, як і коли можна садити конкретні рослини, саджанці фруктів, овочі та захищати дерева від шкідників. Ми підкажемо, як краще доглядати за своїм городом та улюбленими квітами. Подробиці знайдете в матеріалі.

садгород

Місячний посівний календар садівника-городника на червень 2018 року

1–3 червня – посадіть картоплю у відкритий ґрунт. Посійте насіння редьки, ріпи і цикорію. Посадіть розсаду перцю.

4–8 червня – потурбуйтеся про шкідників, а потім сміливо можете вкорінювати вуса полуниці та суниці.

9–10 червня – хороший час для прополювання бур’янів і знешкодження шкідливих комах. Пересаджувати рослини не рекомендовано.

11–12 – останній період, коли посадка картоплі згодом може принести великий урожай. У цей період посійте насіння редьки, ріпи і цибулі.

13 червня – небажано сіяти або садити що-небудь.

14–16 червня – сприятливий період, щоб садити цибулю-порей, латук, фенхель, полуницю, кріп і петрушку. Посійте насіння огірків, квасолі, сочевиці, капусти, кропу і шпинату.

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17–18 червня – краще нічого не садити. Можете прополоти бур’ян або позбутися шкідників.

19–22 червня – дуже гарний час, щоб сіяти фіалки, незабудки, маргаритки та інші квіти. Можна сіяти насіння цвітної капусти.

23–25 ​​червня – найсприятливіший період для удобрення землі та поливу рослин. Посійте горох, огірки і квасолю. Посадіть розсаду перцю і томатів.

26–28 червня – рекомендовано сіяти багаторічну цибулю, садити редьку, картоплю та ріпу. Посадіть розсаду огірків і буряку.

29–30 червня – нічого не садіть і не сійте. Краще займіться шкідниками городу і просапайте томати.

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