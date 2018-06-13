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Телеканал СТБ / Куди піти на вихідних 16–17 червня 2018 року

Куди піти на вихідних 16–17 червня 2018 року

Телеканал СТБ

Літо в самому розпалі, і це вже точно не привід просто лежати під сонцем. Потрібно проводити вільний час так, щоб отримати максимум яскравих вражень. Ми знаємо, куди піти в Києві на вихідних 1617 червня. У матеріалі знайдете список найцікавіших заходів столиці.

Білі Ночі vol.6

15–17 червня

Біломорська, 1

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Найяскравіший і найпопулярніший фестиваль столиці «Білі Ночі vol.6» відбудеться зовсім скоро на «Арт-заводі Платформа». На одній із найпопулярніших локацій Києва цими вихідними пройде цікавий захід. На вас чекають понад 100 артистів різних напрямків, 5 танцполів, креативні селф-зони і арт-інсталяції, яскрава світломузика і атмосфера найкращих європейських тусовок. Приходьте, якщо хочете провести свою найнезабутнішу і найсвітлішу ніч.

Ціна: 450–650 грн

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Міжнародний День йоги

16 червня

Палац спорту

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Пропонуємо вам, мабуть, найбільш розслабляюче і корисне заняття для суботнього ранку – заняття йогою. Захід приурочено до Міжнародного дня йоги. Ви проведете три години з досвідченим йогом, який покаже і розповість все про це стародавнє релігійно-філософське вчення. Кожен учасник може поставити тренеру питання і попросити пораду з приводу виконання тієї чи іншої асани.

Безкоштовно

Travel Fest «Мандруй Україною»

16 червня

Дніпровська набережна, 7

travel

Розповіді про цікаві та бюджетні подорожі по рідній країні, затишна атмосфера і дружня компанія. Що ще потрібно для чудового вихідного? Ви дізнаєтеся про оригінальні способи об’їздити всю країну, про маловідомі місця України, а також про те, як організувати свою подорож. В кінці вечора вас чекає виступ музичного гурту і фаєр-шоу.

Безкоштовно

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Одеський шик

16–17 червня

Десятинна, 12

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Якщо ви не їдете в Одесу, вона приїде до вас! У маркеті одягу організатори виділили цілий поверх для брендів одеських дизайнерів. Крім того, на заході будуть фудкорти з традиційними морськими стравами. Звичайно, тут буде одяг не тільки з сонячної столиці, але атмосфера буде присвячена саме її духу. Приходьте і перенесіться трохи ближче до моря хоча б за допомогою стильних нарядів.

Вхід вільний

День батька

17 червня

Київський гольф-центр

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У програмі заходу – квести, майстер-клас з приготування бургерів і конкурс найсильнішого тата. На вас чекає весела програма від аніматорів, яка розвеселить і дітей, і батьків. Також маленьких гостей чекає майстер-клас з приготування листівок для тат, а найактивніших – боротьба на пістолетах.

Вхід вільний

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